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Türkan Elçi: Kayyıma başarılar diliyorum!..

"Bölge halkının gönlünü fethetme yönündeki çalışmaları..."

20 Mayıs 2017 14:45

Türkan Elçi, Van'ın Çatak Belediyesi'ne kayyım olarak atanan İlçe Kaymakamı Hacı Asım Akgül'ün, eşi Tahir Elçi'nin adının verildiği parkın ismini değiştirmesine tepki gösterdi. 

Diyarbakır'ın Sur içlesinde öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bölge halkının gönlünü fethetme yönündeki çalışmalarında kayyıma başarılar diliyorum" ifadesini kullandı. 

DBP tarafından Adnan Menderes mahallesinde yapılan ve “Westaniya Parezer Tahir Elçi” isminin meclis kararıyla verildiği parkın adı, 2016 yılında ilçede yaşamını yitiren korucu Ali Oğün’ün adının verildiği “Şehit GK Ali Ogün Parkı” olarak değiştirilmişti.

 

 

 

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