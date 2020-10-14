Türkan Elçi, eşi Tahir Elçi'nin davasına stajyer avukat olarak katılacak

Diyarbakır'da 5 yıl önce öldürülen Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, stajyer avukat olarak eşinin davasına katılacak.

Diyarbakır’daki Dört Ayaklı Minare’nin altında 2015 yılında vurularak öldürülen avukat ve Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin davasının ilk duruşması 21 Ekim'de görülecek.



Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davaya Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'de stajyer avukat olarak katılacak. Türkan Elçi, eşi hayattayken başladığı hukuk fakültesinden bu yıl mezun olmuştu.



Türkan Elçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ömrün boyunca hukuk mücadelesine inanıyorsun, hukuka inanan eşinden ilham alarak hukuk okuyorsun, stajyer avukat olarak meslek hayatının ilk duruşması eşinin cinayet dosyası oluyor. 21 Ekim günü (beş yıl aradan sonra) nihayet birileri ilk kez yargılanacak."