Türkan Albayrak zafer kazandı

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Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Türkan Albayrak, her sene sözleşmesinin yenilenmesine itiraz ettiği için işten çıkarılmıştı.Ntvmsnbc'de yayınlanan haber şöyle:Bunun üstüne hastanenin bahçesine bir çadır kuran Albayrak, bu mücadeleden bir sonuç alamayınca 29 Ekim'de açlık grevine başlamıştı. Albayrak bugün bazı iyileştirmelerle işine geri dönmeye hak kazandı ve açlık grevine son verdi.118 gün sonra işine geri dönme hakkı kazanan Albayrak bundan sonra Sarıyer Toplum Sağlık Merkezi'nde çalışacak.Albayrak'a iki gün önce İl Sağlık Müdürlüğü'nden bazı iyileştirmelerle işine geri dönmesi teklifi yapıldı. Bugün bu teklifi kabul eden Albayrak açlık grevine de son verdi.