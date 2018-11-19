TürkAkım projesi deniz bölümü tamamlandı

TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla tören düzenlendi. Liderler, ülkelerin yakınlaşması mesajını verdi.

TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinde Türkiye'ye gaz sağlayacak ilk hattın deniz kısmı tamamlandı. Deniz kısmının tamamlanması dolayısıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"TürkAkım doğalgaz hattının Karadeniz'in dibinden gelerek ülkemize ulaşmasının sevincini yaşıyoruz. Bu tarihi projenin son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. TürkAkım Rus dostlarımızla beraber emek harcadığımız tarihi nitelikte bir projedir. 3 bölümden oluşan TürkAkım projesi 2019'da yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacak. Kıyıköy'deki alım terminalinin inşaatı hızla devam ediyor. Buradan gelecek gazın en az yarısını Avrupa'ya aktarmayı planlıyoruz.

Türkiye transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de Avrupa ülkelerinin doğalgaz taleplerini karşılayabilecek. Rus dostlarımızla birlikte teknik açıdan zorlu bir porjeyi sürdürülebilirlik standartlarıyla hayata geçirerek sektörün çıtasını daha yukarı taşıdığımıza inanıyorum.

Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğalgazı nereden ve nasıl temin edeceklerine saygı duymalı. Bizim için Rusya uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve doğalgaz tedarikçisidir. Rusya ile ilişkilerimizi hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik.

Rusya Federasyonu ile iş birliğimiz çok geniş bir yelpazede ilerliyor. Ortak duruşumuzun Suriye'deki insani krizin hafifletilmesinde katkılarını gördük. Akkuyu Nükleer Santrali'ni hayata geçiriyoruz. Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır. Rusya ile 2019 yılını karşılıklı kültür ve turizm yılı olarak kutlayacağız."

Putin: Projeye ismini Erdoğan verdi

Erdoğan’ın ardından söz alan Rusya lideri Putin, projeye adını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini söyledi. Putin’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Sayın Erdoğan 100 milyar dolar ticaret hacminden bahsetti. Biz bu sene Çin ile ulaşacağız. Türkiye ile neden olmasın? Buna da imza atacağız. Bu tören Rusya-Türkiye arasındaki işbirliğinin seviyesini gösteriyor. Projeye adı veren Sayın Erdoğan'dır, TürkAkım ismini vermiştir. Hızlı süre zarfında projenin önemli kısmı tamamlandı. Birlikte büyük bir çalışma yaptık. TürkAkım projesinin deniz kısmı bugün tamamlanıyor. Doğalgazın sevkiyatı basit bir şey değildir. Yüksek teknoloji ile yapılan bir süreçtir. Doğalgaz en ekolojik çevre dostu bir enerji kaynağıdır.

13 sene önce Erdoğan ile birlikte Mavi Akım boru hattını açmıştık. 13 sene boyunca bu proje en zor şartlarda güvenli bir şekilde faaliyet gösteriyor. TürkAkım, Türkiye'yi önemli bir doğal gaz merkezi haline getirecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin konumuna da olumlu etki yapacaktır. Doğalgaz sevkiyatı Türkiye ekonomisine güç katacak. Erdoğan'a da gösterdiği cesaret için teşekkür etmek istiyorum. İki ülke arasında güven olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün değil."

İmzalar, İstanbul’da atılmıştı

Türk Akımı için imzalar, Türk jetlerinin Kasım 2015’te bir Rus uçağını düşürmesi nedeniyle yaşanan krizin atlatılması sonrasında Rusya lideri Putin’in Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Ekim 2016’da yine İstanbul’da atılmıştı.

Uçak krizi nedeniyle bir dönem askıya alınan Türk Akımı projesi sonraki süreçte de kritik bir rol oynamış, kopma noktasına gelen ilişkilerin onarılıp güçlenmesinin sembollerinden biri haline gelmişti.

Rusya'nın Anapa kentinden başlayan Türk Akımı, 930 kilometre boyunca Karadeniz'den ilerliyor ve İstanbul'un 100 kilometre batısında yer alan Kıyıköy'de karaya çıkıyor. Tamamlandığında 1.100 kilometre uzunluğunda olacak Türk Akımı boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçecek.

Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan birbirine paralel 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk Akımı'nın her iki hattına da Ocak 2020'de doğal gaz pompalamayı planladıklarını söylemişti.