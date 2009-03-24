Türk zenginler dolandırıldı mı?

Dünyanın en önemli yatırım merkezlerinden biri olan Singapur’da, sayılı Türk zenginlerine ait yaklaşık 300 milyon doları yöneten UBS, 6 kişiden oluşan ekibi toplu olarak işten çıkardı. 2 yıl önce büyük paralar karşılığı Credit Suisse’den transfer edilen ‘tim’in toplu olarak çıkarılması kulislerde ’Acaba Türkler dolandırıldı mı?’ dedikodularına neden oldu



Türkler’in yurtdışındaki finans kuruluşlarında en az 100 milyar dolara yakın serveti olduğu hep konuşulurken, bu paraların park edildiği önemli kuruluşlardan biri olan İsviçreli UBS’de dün çok önemli bir gelişme yaşandı.



Varlık yönetimindeki başarısı ve güvenilirliği ile dünyada ün yapan United Bank of Switzerland (UBS), Singapur operasyonunda 6 kişilik bankacı ekibin işine toplu olarak son verdi. Söz konusu ekibin Singapur’daki yatırım fırsatlarını değerlendiren zengin Türkler’e ait yaklaşık 300 milyon dolarlık bir portföyü yönettiği öğrenildi. Konu hakkında Reuters’a açıklama yapan UBS sözcüsü, “Banka yeniden yapılanma kapsamında Singapur’daki ekibin işine son vermesine rağmen Türk müşteriler için varlık yönetim piyasasından çıkmayı düşünmemektedir” dedi. Sözcü UBS’in de diğer kuruluşlar gibi stratejik ihtiyaçlarını ve kaynaklarını sürekli değerlendirdiğini günün şartlarına ve görünümüne göre şekillendirdiğini söyledi.



UBS’in işine son verdiği bankacıların toplu olarak bundan 2 yıl önce Credit Suisse’den transfer edilmiş olmaları ise, finans kulislerinde gelişmenin farklı şekilde yorumlanmasına neden oldu.



Son dönemde finans kuruluşlarının çalışanları tarafından çok fazla zarara uğratıldığına dikkat çekilerek “Söz konusu bankacıların yönettiği Türkler’e ait varlıklarda da bazı usulsüzlükler yaşanmış olabilir. Türk zenginler zarara uğratılmış ve durumu UBS yönetimine şikayet etmiş olabilirler” yorumları yapılmaya başlandı.



Sadece bir bankada 60 milyar dolar var



Türkler’e ait ancak yurtdışında yönetilen ya da mevduat olarak tutulan paranın miktarı hep merak konusu oldu. Bu paranın 100 ile 150 milyar dolar arasında olabileceğine dair tahminler yapılıyor. Geçen ay içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, “Kuzey Avrupa ülkesindeki sadece bir bankada Türk vatandaşlarının 60 milyar doları olduğu söyleniyor. Bu para ketumiyeti ile tanınan bir ülkede. Bu bilgiyi önceki akşam bir sohbette duydum ve ben de doğru olduğuna inanıyorum” demişti.

