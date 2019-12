Türk yürüyüşü İsrail'e takıldı

T24

ABD’de kutlanan en önemli Türk etkinliği olan ve 29’uncusu düzenlenen New York Türk Günü Yürüyüşü bu yıl yapılamayacak. Her yıl mayıs ayının 3’üncü hafta sonunda düzenlenen yürüyüşün bu yıl İsrail’in kuruluşu için 1964 yılından bu yana 23 Mayıs’ta yapılan “İsrail’e Selam” yürüyüşü ile çakışması Amerika’da İsrail ile Türkiye’yi karşı karşıya getirdi. New York Belediyesi ve New York Polisi, Türk Milli Futbol Takımı oyuncuları ve Türk milletvekillerinin de katılımıyla gerçekleşecek olan yürüyüşü organize eden Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu’ndan (TADF), “güvenlik kaygılarıyla” yürüyüşü ertelemesi ya da bir başka yere almasını talep edince kriz çıktı.TADF, yetkililere 29 yıldır düzenlenen yürüyüşün başka bir bölgeye alınmasının söz konusu olamayacağını bildirdi, elçilik ve Türk diplomatlar da devreye girdi. Ancak kendisi de bir Yahudi olan ve her yıl “İsrail’e Selam” yürüyüşlerinde en ön sırada İsrail bayrağıyla birlikte yerini alan New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg’in inadı kırılamadı. VATAN’a konuyla ilgili bilgi veren TADF Başkanı Kaya Boztepe şu ifadeleri kullandı: “Biz bu yürüyüşü 1981 yılında ASALA’nın katlettiği diplomatlarımızı anmak ve Ermeni terörünü lanetlemek için başlattık. İlerleyen yıllarda bir festivale dönüştü. New York Emniyet Teşkilatı Brooklyn, Queens gibi başka bir yere almamızı önerdiler. Bunun sonunda geleneksel olarak kutlamaları yaptığımız 47’nci sokak, 1 ve 2’nci caddeler arasında BM Meydanı’nda kutlama izni aldık. Yürüyüş yerine büyük bir festival yapmak bizim tercihimizdir.”