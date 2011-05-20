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Türk-Yunan sınırında çatışma

Yunan medyası, Türk insan tacirlerinin Meriç'te Yunan polisi ile AB Dış Sınırı Koruma Ajansı görevlilerine ateş açtıklarını iddia etti.

20 Mayıs 2011 03:00

T24 - Yunan medyası, Türk insan tacirlerinin Meriç'te Yunan polisi ile AB Dış Sınırı Koruma Ajansı görevlilerine ateş açtıklarını iddia etti.

Yunan basını, Türkiye-Yunanistan sınırında bölgede karma olarak bulunan Yunan polisi ve AB Dış Sınırı Koruma Ajansı (FRONTEX) görevlilere görev yaptıkları sırada ateş açıldığını duyurdu.  

Haberlerde, dün akşam, termal kameralar tarafından, Yunanistan'a geçiş yapmaya hazırlanan 100 kadar kaçak göçmenin belirlendiği ve yetkili birimlerce göçmen grubun engellenmesi için operasyon gerçekleştirilmesi kararının alındığı belirtildi. 

Sabah erken saatlerde insan tacirlerinin kayıklarla Yunanistan'a geçme girişimde bulundukları kaydedilen haberlerde, tacirlerin polisin farkına varmalarıyla havaya uyarı amaçlı ateş açtıkları bildirildi. 

Polisin açılan ateşe karşılık vermediği vurgulanırken, insan tacirlerinin Meriç'in Türkiye tarafına geri dönüş yaptıkları ve burada Türk polisince yakalandıkları belirtildi. 


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