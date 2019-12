Türk- Yunan borsa kardeşliği

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ile Atina Borsası (ATHEX) ve STOXX Ltd. işbirliği ile oluşturulan ve kısa adı ''GT-30'' olan Türk-Yunan Endeksleri'nin bugün yayınlanmaya başlandığı bildirildi.



İMKB'den yapılan yazılı açıklamada, taraflar arasında varılan anlaşmaya göre; STOXX Ltd. tarafından hesaplanacak olan GT-30'un, Fiyat Endeksi ve Getiri Endeksi olarak TL ve avro değerleri ile yayınlanacağı belirtildi.



Yapılan açıklamada, endekslerin geriye dönük hesaplanma başlangıç tarihinin 31 Aralık 2005, baz değerlerinin ise aynı tarih itibariyle 1.000 olarak belirlendiği ve fiyat endekslerinin 15 saniye aralıklarla, getiri endekslerinin ise gün sonunda STOXX Ltd. tarafından CEF Feed (Deutsche Boerse sistemi) üzerinden veri yayın kuruluşlarına iletileceği ifade edildi.



Açıklamada, GT-30 endekslerinin, İMKB ve Atina Borsası'ndan 15'er adet olmak üzere, hisse senetleri işlem gören, halka açıklık oranı yüzde 20 ve üzerinde olan, piyasa değeri yüksek banka ve şirketlerini kapsayacağı, endeks kapsamındaki bankaların sayısının, her borsadan dörder olmak üzere sekiz ile sınırlandırıldığı ve her yıl mart ve eylül aylarında endeks kapsamındaki şirketlerin gözden geçirileceği kaydedildi.



Endekste yer alacak şirketler:



Açıklamada, GT-30'da ilk altı aylık dönemde, İMKB ve Atina Borsası'nda yer alacak şirketler ise şöyle sıralandı:



''İMKB: Akbank, Türkiye Garanti Bankası, Turkcell İletişim Hizmetleri, Türkiye İş Bankası, Hacı Ömer Sabancı Holding, Türkiye Halk Bankası, Koç Holding, Anadolu Efes, Ereğli Demir Çelik, TÜPRAŞ, BİM Birleşik Mağazalar, Doğan Şirketler Grubu, Arçelik, Coca Cola İçecek ve Türk Hava Yolları.



Atina Borsası: National Bank of Greece, Coca Cola HBC, OPAP, EFG Eurobank Ergasias OTE, Alpha Bank, Public Power Corporation, Piraeus Bank, Hellenic Petroleum, Marfin Investment Group, Titan Cement Company, Alapis, Motor Oil (Hellas), Ellaktor ve Jumbo.''



İMKB Başkanı Erkan



Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, şunları kaydetti:



''Geçen yılki global finansal krizden aşamalı olarak çıkıldığı ve uluslararası yatırımcıların alternatif yatırım araçları aradığı bir zamanda, GT-30 Endeksi, Türk ve Yunan sermaye piyasalarına olan ortak ilgiyi artıracak olup, bu endekse dayalı her iki piyasanın görünürlüğünün artmasına katkıda bulunacaktır.



GT-30'a dayalı yeni ürünler sayesinde İMKB ve Atina Borsası'nın portföy yatırımcılarına sunduğu ürün yelpazesi genişleyecektir. GT-30'un başlatılması, Atina Borsası ile yakın işbirliği konusunda atılmış önemli bir adımdır.''



Atina Borsası Başkanı Spyros I. Capralos da, endeksin Yunanistan'da da ilgiyle izleneceğini dile getirerek, şunları ifade etti:



''Her piyasadan 15'er şirketin hisselerini ihtiva eden ortak endeksin başlatılmasıyla, iki borsa arasındaki uzun dönemli işbirliğinin sonuca ulaşmasından çok mutluyuz. İnanıyoruz ki ortak endeks ve buna bağlı olarak başlatılacak ürünler ve bu ürünlerin iki borsada işlem görmesi iki piyasadaki yatırımcılara ilave yatırım imkanları sağlayacak, İstanbul ve Atina Menkul Kıymetler Borsaları arasındaki sınır ötesi geçişi kolaylaştıracaktır.''