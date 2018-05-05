Türk yük gemisi Yunan gambotuna çarptı

Türk bandralı ticaret gemisi, Midilli adası açıklarında devriye gezen Yunan Deniz Kuvvetlerine ait “Armatolos” adlı gambota çaprtı. Olay dün sabah 04.00 sularında gerçekeleşti. Yaşanan çarpışma sonrası gemide zarar meydana gelmediği ve yaralanma olmadığı belirtildi.

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Karmate adlı Türk gemisinin uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiği söylendi.

Yapılan açıklamada Türk gemisinin yaşanan olay sonrası sürat yaparak uzaklaştığı ve olayın gerçekleştiği yere en yakın Türk sahillerine doğru yöneldiği ifade edilirken, Yunan gambotunun telsizinden yapılan aramalara da cevap vermediği ifade edildi.

Yunan Armatolos gambotunun ise Aegean Activity adlı operasyon çerçevesinde Ege Denizi’ndeki göçmen akınlarıyla mücadele kapsamında devriye gezdiği belirtildi.

Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlatırken, NATO yetkililerinin de bilgilendirildiği kaydedildi.