-TÜRK YOLCU GEMİSİ KOS'TA RIHTIMA ÇARPTI ATİNA (A.A) - 15.09.2010 - Türk bandıralı bir yolcu gemisinin İstanköy (Kos) adası rıhtımına çarptığı, 5'i ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Sahil Güvenlik Birimi yetkilileri, bu sabah saat 11.20 sularında meydana gelen kazada, Türk bandıralı, "Agean cat" adlı, Didim - Kos seferini yapmakta olan, 213 yolcusu ve 6 kişilik mürettebatı bulunan geminin, halat atma çalışmaları sırasında karaya çarptığını kaydetti. Kazada yaralananların ada hastanesine sevk edildiklerini belirten yetkililer, yolcuların büyük çoğunluğunu İngiliz vatandaşlarının oluşturduğunu açıkladı. Gemide, çarpma nedeniyle ciddi maddi hasar meydana geldiği de belirtildi.