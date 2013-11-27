Türk yolcu 2,7 milyon dolar kaptırdı!

İstanbul'dan Moskova'ya bu sabah gelen yolcu uçağından çıkan bir Türk işadamı, Şeremetyevo Havaalanı'nın çıkışında uğradığı saldırıda, yanında taşıdığı 2,7 milyon dolar parayı kaptırdı.

Rus haber ajanslarının bildirdiklerine göre, adı açıklanmayan işadamı, muhtemelen Aeroflot'un İstanbul'dan gelen uçağıyla Moskova'ya indi. Çantasında ya da bavulunda taşıdığı nakit 2,7 milyon dolar ile saat 06.00 sıralarında D terminalinin önüne çıktı. Daha önce anlaşıldığı şekilde, işadamını korumak üzere anlaştığı özel güvenlik şirketi görevlileri terminal çıkışında karşıladı.

Ancak o sırada beklenmedik "baskın" gerçekleşti. Sayıları açıklanmayan maskeli, kamuflaj giysili ve otomatik silahlı kimliği belirsiz kişiler, sabah karanlığında bir anda özel güvenlikçileri ve işadamını etksizi hale getirip, paranın bulunduğu çantayı alarak kaçtılar. Polis soruşturma başlattı. Parayı gasp eden kişilerin o saatte işadamının o parayla havaalanına ineceğinden haberdar olan kişiler olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

İlk olay değil

Şeremetyevo havaalanında bir ay kadar önce de benzer bir olay yaşanmıştı. Kırgızistan uçağından inen bir yolcunun 1,5 milyon doları benzer bir silahlı saldırı ile gasp edilmişti.