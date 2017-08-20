Türk Yıldızları, Trabzon'da Eren anısına gösteri yaptı

Fatih TURAN- Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA) - TRABZON\'da Ortahisar Belediyesi\'nce, Maçka\'daki terör saldırısında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül anısına düzenlenen organizasyonda Türk Hava Kuvvetleri\'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solo Türk gösteri uçuşu yaptı.

Ortahisar Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Türk Yıldızları tarafından Toklu Mahallesi, Ayasofya Camisi alt kısmında yer alan sahilde gösteri gerçekleştirdi. Trabzon Havaalanından havalanan 7 jetten oluşan Solo Türk ve Türk Yıldızları\'nın Trabzon semalarındaki gösterisi nefes kesti. Maçka ilçesinde terör saldırında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül anısına gerçekleştirilen gösteriyi çok sayıda vatandaş sahilden ve Ayasofya Cami\'nin bulunduğu çimenlik alanda oturarak izledi.

Türk Yıldızları\'nın yaklaşık 35 dakika süren gösterisinde, jetlerin gökyüzüne doğru dönerek tırmanması, birbirlerine yaklaşarak ilerlemeleri, bıraktıkları dumanla kalp oluşturmaları ve yüksek sürat geçişi de izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Gösteri bitiminde telsizle irtibat kurarak Trabzonlulara seslenen Trabzonlu Hava Pilot Binbaşı Osman Yığcı da \"Uçuşumuzu tüm şehitlerimize adıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi. Gösteri pilot Yığcı\'nın alçak uçuşla kalabalığı selamlısıyla sona erdi. Heyecan dolu anlar yaşayan vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarını sallayarak pilotlara karşılık verdi.



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