Türk Yıldızları Boğaz'da (2)

Gülseli KENARLI - Taner YENER- Ali AKSOYER- Can EROK- Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, (DHA) TÜRK Yıldızları, TEKNOFEST için İstanbul Boğazı\'nda alçak uçuş yaptı. Türk Yıldızları\'nın geçişi Boğaz çevresinde ilgiyle izlendi.

Türkiye Teknoloji Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öncülüğünde yarın düzenlenecek TEKNOFEST öncesi Türk Yıldızları Boğaz üzerinde alçak uçuş yaptı

8 Türk Yıldızı uçağı Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nden Boğaz\'a giriş yaptı. Uçaklar boğaz güzergahında Adalar\'a gitti. Adalar\'dan geri dönen uçaklar, yine Boğaz güzergahından geçti. Geçiş yaklaşık 7 dakika sürdü. Boğaz boyunca kıyılara akın eden vatandaşlar, gösteriyi cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

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