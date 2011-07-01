-TÜRK YILDIZLARI AVUSTURYA'DA COŞKUYLA ALKIŞLANDI ZELTWEG (A.A) - 01.07.2011 - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları bugün Avusturya'daki AIRPOWER-11 adlı uluslararası etkinlikte muhteşem bir gösteri yaparak coşkuyla alkışlandı. Bulutlu havaya rağmen 50 dakika kadar havada kalarak, birbirinden tehlikeli hareketleri büyük bir beceriyle icra eden Türk Yıldızlarını, aralarında Türklerin de bulunduğu 150 bin kadar seyirci adeta nefeslerini tutarak izledi. Gösteri için sekiz adet NF-5 tipi süpersonic savaş uçağıyla topluca havalanan Türk Yıldızları filosu kısa süre sonra "joker" adı verilen iki uçağın filodan ayrılmasıyla ilk gösterisine başladı. Filodan ayrılan iki "joker'in" aksi istikametlerden birbirlerine doğru süratle gelmeleri sırasında izleyenlerden çığlık sesleri duyuldu. Yerden bakıldığında birbirlerine çok yaklaştıkları sanılan iki uçağın altlı -üstlü aksi istikametlerde yoluna devam etmesini izleyenler coşkuyla alkışladılar. Bu arada Türk Yıldızlarının gösterisi sırasında kuleden izleyenlere İngilizce ve zaman zaman da Almanca olarak teknik bilgi veren Yüzbaşı Bülent Savaş'ın İstiklal Marşının ilk kıtasını Türkçe olarak okumasını da Türk seyirciler coşkuyla alkışladılar. Bulutlu havaya rağmen gösterisini başarıyla tamamlayan Türk Yıldızlarını iniş sırasında da aralarında Türklerin de bulunduğu binlerce seyirci alkışlarla karşıladı ve bol bol görüntü aldılar. Türk Yıldızlarının, sekiz adet NF-5 tipi süpersonik savaş uçağıyla yaptığı gösteri, AIRPOWER-11 etkinliği için hazırlanan internet sayfasında da fotoğraflı olarak geniş yeraldı. -AIRPOWER-11 GÖSTERİSİNDE 2 ASKER YARALANDI - AIRPOWER-11 adlı uluslararası hava etkinliğinin bugünkü programında Avusturya Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi nakliye uçağından paraşütle atlayan iki Avusturyalı asker, paraşütleri birbirine takılarak süratle düşmeleri sonucu yaralandı. İnişe 200 metre kala paraşütleri birbirine takılan iki asker derhal hastahaneye kaldırıldılar. Basın merkezinden yapılan açıklamada yaralanan askerlerin hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Avusturya Hava Kuvvetleri tarafından iki yılda bir düzenlenen AIRPOWER etkinliğine yarın da devam edilecek ve Türk Yıldızları akrobasi timi yarın mahalli saatle 12:00-13:00 arasında ikinci bir gösteri yapacak. Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenen AIRPOWER-11 etkinliğine aralarında Türkiye'nin de bulunduğu toplam 12 ülkenin hava akrobasi timleri katıldı. Türk Yıldızları akrobasi timinin Avusturya'daki gösterilerinin ardından yeni bir etkinliğe katılmak üzere Belçika'ya hareket edecekleri bildirildi.