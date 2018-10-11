"Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın nerede ve ne zaman öldürüldüğünü biliyor"

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiği 2 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı.

Middle East Eye (MEE) sitesinde David Hearst'ın soruşturmaya yakın bazı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Kaşıkçı 2 kişi tarafından öldürülüp vücudu parçalara ayrılmadan önce Başkonsolos'un odasından sürüklenerek çıkarıldı.

Bu kaynaklardan biri olan Türk bir yetkili, "Kaşıkçı'nın ne zaman öldürüldüğünü biliyoruz, hangi odada öldürüldüğünü ve cesedinin parçalanmak üzere hangi odaya götürüldüğünü de biliyoruz. Adli tıp ekibi —binaya girmelerine izin verilirse- nereye bakacaklarını çok iyi biliyor" dedi.

"Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa gideceği gün Türk çalışanlara izin verildi"

Yine kaynağın aktardığına göre Kaşıkçı 2 Ekim Salı günü konsolosluğu arayıp gelmesine gerek olup olmadığını sordu ve belgelerinin hazır olduğunu öğrendi, kendisine 13.00 için randevu verildi. Bu konuşmadan yarım saat önce de konsolosluktaki Türk çalışanlar genelde 1 saat süren öğle yemeği molasındaydı. Fakat ‘üst düzey bir diplomatik toplantı'dan ötürü yemekten dönmemeleri ve tüm öğleden sonra izin yapmaları istendi.

İlk olarak Kaşıkçı'nın da yazarı olduğu Washington Post gazetesinin yayınladığı ve üzerinde çekildiği zamanın da belli olduğu bir fotoğrafa göre Kaşıkçı 13.14'te konsolosluk binasına giriş yaptı. Bir yetkilinin karşıladığı Kaşıkçı, Başkonsolos'un odasına götürüldü. Bundan kısa süre sonra 2 kişi odaya girdi, Kaşıkçı'yı oradan sürükleyerek çıkardı ve öldürmek üzere başka bir odaya götürdü. Kaşıkçı'nın cansız bedeni üçüncü bir odada da parçalara ayrıldı.

Suudi bir kaynağın Reuters ajansına verdiği demeçte, konsolosluğun içinde Kaşıkçı'ya ilaç vermeye çalışıldı, bu girişim aşırı dozla sonuçlandı.

Güvenlik kamerası kayıtları Suudi heyetin yanında

Bir kaynak da Suudilerin binadan ayrılırken güvenlik kameralarının bulunduğu odadan tüm sabit diskleri yanlarında götürdüğü bilgisini paylaştı.

Suudi Başkonsolos 3 gündür evinden çıkmıyor

Bu arada diğer bir Türk kaynak, Başkonsolos'un 3 gündür evinden ayrılmadığını ve tüm randevularını iptal ettiğini söyledi. Kaynağa göre Türk polisi, konutunu ve konsolosluğa kayıtlı tüm araçları incelemek için güvenli bir yere götürmek istiyor, ancak Suudiler buna izin vermiyor.