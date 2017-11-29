Türk yetkililer, FBI’ın yardım teklifini reddetti

Çeviri - Gonca Tokyol

FBI’ın, eylül ayında İstanbul’daki evlerinde öldürülen Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve gazeteci kızı Halla’nın ölümlerini araştırdığı ancak Türk yetkililerin ABD’nin yardım tekliflerini reddettiği iddia edildi.

ABC News’de James Gordon Meek, Engin Baş, Megan Christie ve Pete Madden imzalarıyla yayınlanan habere göre, Halla Barakat’ın ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Raleigh kentinde doğması sebebiyle FBI’ın ölümü araştırma yetkisi bulunuyor.

Yakın zamanda Washington’da Trump yönetiminden üst düzey yetkililerle bir araya gelen bir aile yakını ABC News’a yaptığı açıklamada, FBI’ın Türkiye’deki yasal ataşesinin kendilerini arayarak soruşturma başlatıldığı bilgisini verdiğini ifade ederken; yerel yetkililerin işbirliği olmaksızın FBI soruşturmasının kısıtlı olacağını belirtti.

Mevcut Suriye yönetimine muhalif olan anne-kızın ölümünün araştırılması için FBI’ya çağrıda bulunan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’ne (CARI) kurum tarafından verilen cevapta, FBI’ın uluslararası operasyonlar bölümünün yardımcı yöneticisi George Pino da ABD hükümetinin FBI’ın yerel yetkililere yardım önerdiğini ancak Türk Emniyeti’nin “kibar bir şekilde yardımı reddettiğini” aktardı. Mektupta, Türk polisinin yine de bazı bilgileri paylaştığı kaydedildi.

60 yaşındaki Orouba Barakat ile 22 yaşındaki kızı Halla, eylül ayında İstanbul’daki evlerinde ölü bulunmuştu. Orouba'nın kardeşi Shaza Barakat sosyal medya hesabından yazdığı mesajla iki kadının Beşar Esad rejimi tarafından öldürüldüğünü öne sürerken; eski Özgür Suriye Ordusu üyesi, ailenin akrabası Ahmat Barakat kısa süre içinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.