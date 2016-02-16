Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, “Suriye'ye kara harekâtı olasılığını koalisyonla görüşüyoruz” açıklamasında bulundu.

İsmini vermek istemeyen bir Türk yetkili, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. "Suriye'ye kara harekâtı olasılığını koalisyonla görüşüyoruz. Türkiye tek taraflı operasyon yapmayacak" açıklamasında bulunan yetkili, Suriye'deki savaşın “böyle bir harekât yapılmadan bitmesinin imkansız olduğunu” ifade etti.

"Bir kara harekâtı istiyoruz. Eğer anlaşma sağlanırsa Türkiye bunun parçası olacak" diyen yetkili, sözlerini, "Dört Suudi jeti Şubat'ın sonuna kadar İncirlik Hava Üssü'nde konuşlandırılacak" şeklinde sürdürdü.

Yetkili, "İsrail'le tüm konularda anlaşma sağlanmak üzere" ifadesini kullandı.