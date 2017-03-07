Türk yetkili: ABD, Rakka'da YPG'yi seçmiş gibi görünüyor

Üst düzey bir Türk yetkili, Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Suriye'nin Rakka kentini IŞİD'den geri alma operasyonu için ABD'nin, YPG'nin yardımını tercih etmiş gibi göründüğünü söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Bu aşamada emin değiliz ama ABD bu operasyonu Türkiye ile değil, YPG ile yapacak gibi görünüyor. Bu operasyon bu şekilde yapılırsa, ABD-Türkiye ilişkileri açısından sonuçları olur. Çünkü YPG bir terör örgütüdür. Her platformda bunu söylüyoruz" dedi.

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım da Türkiye, ABD ve Rusya'nın Suriye'yi terör örgütlerinden temizlemek için tam bir koordinasyon içinde olması gerektiğini vurguladı.

ABD, Rusya ve Türk Genelkurmay Başkanları'nın Antalya'da görüştüğü gün Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili Antalya'daki toplantının "tüm resmi değiştirebileceğini" anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki operasyonun bir sonraki hedefinin, önemli bir kısmını YPG'nin oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elindeki Menbiç olacağını söylemişti.

Ancak Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla koordine olmadan bölgede bir operasyona girişmesinin anlamlı olmayacağını belirtmişti.

Menbiç Askeri Konseyi ise Menbiç'in batısında Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu güçleriyle çatıştıktan sonra, Rusya'yla anlaştıklarını ve cephe hattındaki köylerin Türk kontrolü altına girişini önlemek için Suriye Ordusu'na teslim edileceğini söylemişti.