Türk yatırımcıya ABD'de ücretsiz fabrika

T24 - Amerikan Türk Ticaret Odası Başkanı Işık, Amerika'nın bazı eyaletlerinde, yatırım yapmak isteyen Türk girişimcilere bedava arsa ve fabrika verilmeye hazır olunduğunu söyledi.







Amerikan Türk Ticaret Odası (ATCOM) Başkanı Prof. Dr. İhsan Işık, Amerikan ve Türk KOBİ'leri arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirerek küresel pazarda rekabet güçlerinin artırılmasına destek olmak amacıyla KOSGEB ile işbirliği protokolü imzaladıklarını belirtti.



Türkiye'nin Amerika ile az olan ekonomik ilişkilerini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Işık, ''1950'den beri birçok alanda ilişkileri olan Türkiye ile Amerika arasındaki ticari hacmimiz 16 milyar dolar. 4 milyar dolar ihracat, 12 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Bu bir de bizim aleyhimize gelişiyor'' dedi.



Türkiye'nin 2023 vizyonunda dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefini anımsatan Işık, ''Türkiye'nin bu hedefini gerçekleştirmesi Amerika ile ticari ilişkileri geliştirmesinden geçiyor. Çin ekonomisine baktığımızda, Amerika ile ticari ilişkilerinin artmasıyla büyük bir güç haline geldi. Kore, Çin, Japonya gibi ülkelerin en büyük pazarının Amerika olduğunu görüyoruz'' diye konuştu.



Amerika pazarının çeşitli nedenlerle girilmesi zor olan bir pazar olduğunu anlatan Işık, Amerikan ve Türk KOBİ'leri arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirerek küresel pazarda rekabet güçlerinin artırılmasına destek olmak amacıyla İşbirliği Protokolü'nü imzaladıklarını söyledi.



Protokolle, tarafların KOBİ'lerin gelişmesini sağlamaya yönelik olarak, kurumsal altyapıları ve destek mekanizmalarını geliştirmek için sahip oldukları bilgi ve deneyimlerinin paylaşılacağını ifade eden Işık, şöyle konuştu:



''KOSGEB ile ATCOM, protokol çerçevesinde, KOBİ'lerin dış ilişkiler, dış ticaret ve yatırımlarla ilgili konulardaki bilgi birikimlerinin arttırılması amacıyla eğitim programları, toplantı ve organizasyonları düzenleyecek. Ayrıca, iki ülke arasında ticaret hacmini geliştirmek, KOBİ'lerin ticari ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve ortaklıkların oluşmasına yönelik olarak karşılıklı organizasyonlar ile eşleştirme faaliyetleri ve iş gezileri gerçekleştirecek. Bunların yanında, ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanabilmek için, ortak projelerin hazırlanması desteklenecek.''



Amerika'da iş kurmak isteyen Türk girişimcilere hukuki, mali danışmanlığın yanı sıra, ilgili firmalarla görüştürerek, ortaklık kurulmasına öncü olacaklarını anlatan Işık, Türkiye'deki büyük firmaların da Amerika'daki Türk işletmelerle birlikte iş yapmalarını istediklerini de söyledi.

'Eyaletler Türk yatırımcıları bekliyor'



ATCOM Başkanı Işık, Dünya-Türk İş Konseyi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecekleri bilgisini alan New Jersey Eyaleti Valisinin kendileriyle görüşme talebinde bulunduğunu anlatarak, ''Vali Chris Christie, bize, 'Türkiye'ye gidiyorsunuz, bizim eyaletimizin gücünü, sağladığı teşvikleri, iş ortamını Türklere anlatın, biz Türklerle iş yapmaya hazırız' dedi. Dünya ülkeleri ekonomik krizle boğuşurken, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ülkelerden biri olması dikkat çekiyor'' diye konuştu.



Kendi başına yettiği için kapalı bir ekonomisi olan ihracata fazla önem vermeyen bir ülke olan Amerika'nın, ekonomik kriz nedeniyle ihracata ve yabancı yatırımcılara daha fazla önem vermeye başladığını bildiren Işık, ''Indiana, Ohio ve New Jersey eyaletleri, heyetler oluşturarak, Türklerin eyaletlerinde yatırım yapması için görüşmeler yaptılar. Hatta bedava arsa ve fabrika vermeye hazır olduklarını söylediler. Çünkü çoğu fabrika boş zaten. Ama bunlar iş yapacağınızı gösterdiğinizde gerçekleştirilecek'' dedi.



