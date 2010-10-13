-TÜRK YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATINA AB ENGELİ ANTALYA (A.A) - 13.10.2010 - Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği (AYMSİB) Başkanı Mustafa Satıcı, AB'nin, 7 ay önce Bulgaristan gümrük kapılarında başlattığı Türk yaş sebze ve meyve ürünlerine yüzde 10 analiz zorunluluğu uygulamasını devam ettirmesini, ''siyasi karar'' olarak nitelendirdi. AYMSİB Başkanı Satıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin 669/2009/EC Sayılı Komisyon Yönetmeliği çerçevesinde, Türkiye'den AB'ye ihraç edilen taze biber, kabak, domates ve armut için yüzde 10 sıklıkla zirai ilaç kalıntısı analizi uygulaması getirildiğini anımsattı. Satıcı, yaklaşık 7 aydır devam eden bu analizlerde AB'ye uygun olmayan ürün oranının yüzde 1'in bile altında olduğunu bildirdi. Satıcı, bu oranın Türkiye'nin bu alandaki rakibi ülkelerin kalıntı oranlarının gerisinde olmasına rağmen Avrupa Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü tarafından, uygulamanın Türkiye için devam etmesi kararı alındığını belirtti. Satıcı, şunları kaydetti: ''Bu kararın ülkemizin et ithalatı için uyguladığı kotalara karşı verilen tamamen siyasi bir karar olduğundan eminiz. Bu durumda ihracatçı ve üreticilerimiz büyük bir haksızlıkla karşı karşıyalar. İhracatımızın yarısından fazlasının Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiği göz önüne alındığında sektörümüzün yaşadığı sıkıntının boyutu ortaya çıkıyor. Avrupa Komisyonu tarafından söz konusu uygulama her üç ayda bir değerlendiriliyor. Ocak ayında tekrar değerlendirilecek.'' Uygulamanın Türkiye lehine değişmesi için Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Brüksel Daimi Temsilciliği tarafından girişimlerin sürdüğünü belirten Satıcı, ''Daha sonra yapılacak olan değerlendirmede ülkemiz lehine sonuç alarak üretici ve ihracatçımızın yaşadığı haksız uygulamaya son verilmesini bekliyoruz'' dedi. Satıcı, yaptığı açıklamada da, Bulgaristan gümrük kapılarında Türk yaş meyve sebzesinden yüzde 10 analiz zorunluluğu getirilmesinin TIR'ların da beklemesine yol açtığını bildirdi. Uygulamanın başladığı dönemde Bulgaristan gümrük kapılarında TIR'ların 4-5 gün beklediğini, bu süre içinde araçlardaki ürünlerin bozulduğunu anlatan Satıcı, girişimler sonucu bu süreyi 1-3 gün arasına çekebildiklerini vurguladı. Satıcı, şöyle konuştu: ''Avrupa'daki süpermarketlere domates satıyoruz. Avrupa'daki süpermarketlerin günlük ürün talebini karşılayamazsak, AB'ye yapılan domates ihracatımız da tehlikeye girer. Süpermarketler de Türk ürünü almaktan vazgeçer, başka ülkelerden satın alır. AB'nin 669/2009 EC sayılı komisyon kararı için 4-5 ay daha bekleyeceğiz. AB'nin Türk ürünleri için Bulgaristan Gümrük kapılarında koyduğu yüzde 10 analiz zorunluluğunu kaldırmasını istiyoruz. Çünkü biz Türkiye olarak 7 aylık sürede çok başarılı bir sınav verdik. Teknik zorunlulukları yerine getirdik. Ancak, AB, bu kararını kaldırmamakta direniyor. AB'nin, Bulgaristan gümrük kapılarında Türk ürünlerine yüzde 10 analiz uygulaması kararı siyasi karar haline dönüştü.''