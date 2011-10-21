-Türk yargı sistemindeki reformlar masaya yatırılacak İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından düzenlenen, ''Türk yargı sistemindeki reformlar, dünden bugüne HSYK ve Avrupa uygulaması ile mukayese'' konulu sempozyum, 25-26 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. HSYK'dan yapılan açıklamada, dünyadaki küresel gelişmelere bağlı olarak, ulusal hukuk sistemlerinin de hızlı bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunu, bu değişim ve dönüşümün iyi takip edilip değerlendirilmesi, evrensel hukuk standartlarına çıkarılması, hatta yakalanmış olan bu standartların kaybedilmemesi için dünyanın iyi takip edilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Günümüzde her alanda olduğu gibi hukuk alanında da uluslararasında yapılan ikili ya da çoklu iş birliği çalışmaları ve karşılıklı paylaşımların, hem tarafların birbirini daha iyi anlayabilmesine hem de ulusal hukuk sistemlerinin evrensel hukuk standartlarına yaklaştırılmasına büyük katkı sağladığı kaydedilen açıklamada, mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatı esaslarına göre, oluşturulan Kurulun, kanunla kendisine verilen görevlerini yerine getirirken, diğer ülkelerdeki muadil kurumlar ile birlikte ulusal ve uluslararası yargı kurum ve kuruluşlarının yapısını, işleyişini tespit etmek, yerinde incelemek ve tecrübelerinden istifade etmek, aynı zamanda kendi tecrübelerini de aktarmak durumunda olduğu anlatıldı. Açıklamada, sempozyum ile Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerini sürdüren Türkiye'nin, hukuk alanında en kısa sürede mesafe alması sağlanırken, aynı zamanda Türk hukuk sistemindeki bu değişim ve gelişimin tüm dünya ülkelerine ilk elden daha iyi bir şekilde anlatılması olanağının da yakalanacağı belirtildi. Açıklamada, Kurulun, bu amaçla, AB'ye üye ülkelerdeki muadil kurullar ile birlikte ulusal ve uluslararası yargı kurum ve kuruluşlarının yapısı, işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak, tecrübelerinden istifade etmek ve aynı zamanda kendi tecrübelerini de aktarmak üzere, 25-26 Ekim ta