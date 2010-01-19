Türk yardım ekibi mucize yarattı

T24- Depremin yıktığı Haiti'de bir yandan arama kurtarma çalışmaları diğer yandan da hayatta kalanların zorlu mücadelesi sürüyor.



Aralarında Türklerin de bulunduğu ekiplerin imza attığı mucize kurtuluşlar umutları artıyor. Ancak yardım dağıtımında ciddi sorunlar da var. Haiti hükümeti güvenliği sağlamak için, son olarak, ABD'den asker yardımı istedi.



7 büyüklüğündeki depremle yerle bir olan Haiti'de artık her kurtuluş bir mucize. Yardım ekipleri zor koşullarda umutlarını kaybetmeden çalışıyor.Enkazdan kurtarılan her kişi, moral oluyor. Depremin ardından 6. Günde, bir iyi haber de Türk kurtarma ekibi GEA'dan geldi.











Bu Amerikalı kadın, depremde yerle bir olan 5 katlı süpermarketin yıkıntıları arasından, GEA ve Amerikalı ekiplerin çabasıyla kurtuldu. Türk ekip, aynı enkazdan bir Haitili erkeği ve 7 yaşında Haitili bir kız çocuğunu da canlı çıkarmayı başardı.

Ancak hayatta kalanları bekleyen koşullar da ürkütücü. Uluslararası yardım, Haiti'nin başkenti Port Au- prince'te bile zorlukla dağıtılıyor. Çarşamba gününden bu yana, kontrolünü Amerikan güçlerinin devraldığı havaalanında, yoğun trafik ve ekipman eksikliği sıkıntı yarattı.

Havaalanına çarşamba gününden bu yana 600 uçağın indiği, 50 uçağınsa yoğunluk nedeniyle döndürüldüğü açıklandı.Fransız Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün, sahra hastanesi için malzeme taşıyan uçağının inişine izin verilmemesi krize neden oldu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da, Haiti'yi yardımların dağıtılamamasının yarattığı sıkıntılı bir atmosfer içinde ziyaret etti. Ban, depremde hayatını kaybettiği kesinleşen 37 Birleşmiş Milletler çalışandan biri ola BM Misyon Şefi'nin cenazesine katıldı. Yardımların dağıtılması için Haitililerden sabır istedi.

Güvenlik sorunu

Ülkede endişe yaratan bir diğer sorun da güvenlik. Az bulunan yardımı paylaşmada çıkan kavgalar ve yağmacılık, kontrol altına alınamıyor. Bunun üzerine, yıkılan bir hapishaneden kaçan 3 bin hükümlünün serbest kalması da eklenince, Haiti hükümeti yardım için Washington'a döndü.

Başkent PORT Au-Prince'te görev yapan 2 bin Haiti polisi ve Birleşmiş Milletler askerine, 3 bin 500 Amerikan askeri destek verecek.