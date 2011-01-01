Türk yapımı insansız hava aracı ANKA gökyüzünde

T24 - Türk milli insansız hava aracı ANKA, 180 mühendisin 5 yıllık hummalı çalışmasının ardından önceki gün, göklerle buluştu.

Benzer insansız hava araçlarına teknik üstünlüğü nedeniyle “Ağır abi” diye de anılan ANKA, 2010 yazında hangardan çıkarılarak kamuoyuna tanıtıldı. ANKA ilk uçuşunu sessiz sedasız gerçekleştirirken Hürriyet tarihi ana tanıklık etti.



Çalışmalar devam edecek

Uçağı 2011 yılına girmeden uçurmanın planlarını yapan TAİ ekibi, gözlerden uzak bir pistte çalışmalarını tamamladı. Son kontrolleri yapan ekip uçmak için şartların uygun olduğuna karar verdi ve uçak saat 15.45’te havalandı. 14 dakika süren uçuşla kendini kanıtlayan uçak üzerinde çalışmalar devam edecek. Bu uçuştan elde edilen bilgiler uçağın geliştirilmesinde kullanılacak.

17,3 metre kanat açıklığı, 8 metre boya sahip bin 600 kilo kalkış ağırlığındaki ANKA, kendi sınıfının en üst kapasiteli uçakları arasında yer alıyor. 155 beygirlik dizel motor ile ANKA, 24 saat havada kalacak ve benzerlerinden daha fazla yük taşıyacak. Gündüz ve gece keşif, gözetleme ve hedef tespiti yeteneklerinin en gelişmişlerine sahip uçak otomatik olarak inip kalkabiliyor.



Radarda görünmesi zor

7 bine yakın parçadan oluşan ve büyük oranda karbon kompozit malzemeden imal edilen uçağın gövde ve kanatları ile radar görünürlüğünün düşük olmasına özen gösterildi. ANKA’nın bundan sonra 23 bin feet irtifaya çıkıp 18 saat havada kalması bekleniyor.



