Türk vekilden Assange’a ziyaret

Alman Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, bir süredir Londra’nın Ekvador Büyükelçiliği’nde adeta tutsak gibi yaşayan Julian Assange’ı ziyaret etti.

Faruk Zabcı'nın hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Ünlü fısıltı sitesi WikiLeaks’in kurucusuyla yaklaşık bir saat 40 dakika boyunca görüşen Dağdelen, çıkışta Hürriyet’in sorularını yanıtladı.

Assange’la Ekvador Büyükelçisi’nin makam odasında biraraya geldiklerini anlatan Dağdelen, WikiLeaks kurucusunu ziyaret eden ilk Alman parlamenter olmasının üzücü olduğuna değinerek, “Umarım bundan sonra mevkidaşlarım da Londra’ya onunla dayanışma amaçlı gelirler. İngiliz hükümeti şu anda Ekvador Elçiliği’ni tehdit etmekte. Bu tehdidin İngiltere ile Latin Amerika ülkelerinin arasını açacağı görüşündeyiz. Milletvekilleri olarak Assange’a yardımcı olalım. Julian Assange ABD’de, Bradley Manning ile aynı kaderi paylaşacağının tedirginliği içersinde. Soruları Ekvador Elçiliği’nde yanıtlamak istediğini söylüyor. İsveç veya İngiliz hükümetinin ABD’ye aide edilmemesi için neden garanti vermediğini sorguluyoruz. Julian Assange ile önümüzdeki dönemde daha fazla temasta bulunacağız” diye konuştu.

Ekvador Büyükelçiliği’nin toplam 200 metrekarelik bir alana yayıldığına dikkat çeken Dağdelen, buna rağmen Assange’ın psikolojisinin iyi olduğunun altını çizdi.

“İngiliz ve İsveç hükümetinin ABD’ye aide etmeyeceğine ilişkin garanti vermesi gerekiyor” diyen Sevim Dağdelen, Türk milletvekillerinin de Assange’ı ziyaret etmesi yolunda bir çağrı yapıp yapmayacağı” şeklinde sorulan bir soruya şu karşılığı verdi:

“Julian assange Türkiyelilerden çok büyük ilgi ve destek olduğunu belirtti. Özellikle internet üzerinden çok dayanışma mesajı alıyormuş. Türk milletvekillerinin daha duyarlı olması gerekiyor. Julian Assange’n ölüm cezası almaması için onu korumalı. Londra’ya gelip Türk milletvekilleri Julian Assange’ı ziyaret ederse ben tabiiki sevinirim.”

Hürriyet'in "Julian Assange ile siz mi temasa geçtiniz? Bu görüşme nasıl gerçekleşti?" sorusuna cevaben Dağdelen, şu yanıtı verdi:

"Evet ben temasa geçtim. Benim amacım durumu yerinde incelemek ve yasrdımcı olabilmek. Ben zaten Aralık 2010’dan beri Alman Parlamentosu’nda Wikileaks ve Assange konusunda çalışmalar yapıyorum. 10 Aralık 2010’da ilk milletvekili olarak Julian Assange’a iltica hakkının tanınmasını Alman hükümetinden talep ettim. Alman hükümeti bunu yapmadı. Bunu Ekvador hükümeti yaptı. Bu nedenle Ekvador hükümetini kutluyorum.