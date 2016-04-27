Türk ve Yunan savaş gemileri arasındaki karasuları tartışması telsiz konuşmalarına nasıl yansıdı?

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Türk ve Yunan savaş gemileri arasındaki telsiz konuşmalarını yayınladı. Konuşmalarda, iki ülkenin savaş gemileri arasında 'karasuların ihlâli' konusunda tartışma yaşandığı görülüyor.

"Yunanistan, savaş uçaklarıyla kendi hava sahamızda uçulmasını 'önleme'ye çalışıyor. Yetmiyor, Yunanistan Genelkurmay Başkanı, savaş uçağına binip hava sahamızı 2 mil deliyor, bu durum ne Genelkurmay, ne de Dışişleri sitelerinde bile yer almıyor" ifadelerini kullanan Saygı Öztürk, "İki ülkenin savaş gemileri arasındaki telsiz konuşması 12 dakika 33 saniye sürüyor. Savaş uçağıyla hava sahamızı delen Yunanistan Genelkurmay Başkanı, bu kez savaş gemisiyle karasularımızda meydan okursa ona da şaşırmamak gerekiyor" diye yazdı.

Saygı Öztürk'ün, "Adalar gitti, denizden de kovuluyoruz" başlığıyla yayımlanan (27 Nisan 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Adalarımızın işgalinden, hava sahamızın delik-deşik edilmesinden askerler hayli rahatsız. Yeri gelince sıkça söylerler, “Bir karış vatan toprağı için canımızı veririz” diye. Bırakın bir karışı 17 adamız gitmiş, kendi karasularımızda bile dolaşamaz hale getirilmişiz.

Sıkça yaşanıyor ama biz 21 Nisan’da Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik (TCSG) Güven isimli gemisinde yapılan telsiz konuşmalarını duyuralım. Olayın geçtiği yer İzmir’in Koyun Adası’nın doğu bölgesinde bulunan Paşa Adası doğusundaki Türk karasuları. Bu ada, Koyun, Paşa, Pondiko ve Vatos olmak üzere dört adadan oluşuyor.



Telsiz konuşmasından...



Kendi karasularımızda seyrederken, Yunan karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle gemimizin nasıl oradan uzaklaştırılmak istendiğini telsiz kayıtlarından aktaralım:

- Yunan Savaş Gemisi: 38 29.7K – 026 18.4 D mevkiindeki Türk Sahil Güvenlik Gemisi 702. Burası Yunan Askeri Gemisi. Yunan karasularına girdiniz, Yunan karasularından derhal ayrılın.

- TCSG Güven: Burası Türk Sahil Güvenlik Gemisi, bulunduğum mevki Türk Karasuları içindedir.

- Yunan Savaş Gemisi: 38 29.7K – 026 18.4 D mevkiindeki Türk Sahil Güvenlik Gemisi 702. Yunan karasularına girdiniz, Yunan karasularından derhal ayrılın.

- TCSG Güven: Yunan Savaş gemisi, Türk Karasularında bulunuyorsunuz (2 kere tekrar ediyor), derhal Türk Karasularını terk ediniz.

- Yunan Savaş Gemisi: 702, 702 lütfen rotanızı değiştiriniz. Şu anda Yunan sahil hattına yarım milden daha yakınsınız, lütfen rotanızı değiştiriniz.

- TCSG Güven: Yunan Savaş gemisi şu andan Türk Karasularında bulunuyorsunuz, şu anda Türk Karasularında bulunuyorsunuz.

- Yunan Savaş Gemisi: 38 29.7K – 026 18.4 D mevkiindeki Türk Sahil Güvenlik Gemisi 702. Yunan karasularına girdiniz, Yunan karasularından derhal ayrılın.

- TCSG Güven: Mevki doğru, mevki doğru. Burası Türk Karasuları, burası Türk Karasuları.

- Yunan Savaş Gemisi: Türk Sahil Güvenlik Gemisi burası Yunan Sahil Güvenlik Gemisi. Size Türk karasularının neresi olduğunu göstermek istiyoruz, bizi takip ediniz.

….

- Yunan Savaş Gemisi: 38 29.7K – 026 18.4 D mevkiindeki Türk Sahil Güvenlik Gemisi 702. Yunan karasularına girdiniz, Yunan karasularından derhal ayrılın.

- TCSG Güven: Bahsettiğiniz mevki doğrudur, burası Türk Karasularıdır.

- Yunan Savaş Gemisi: 38 29.7K – 026 18.4 D mevkiindeki Türk Sahil Güvenlik Gemisi 702. Yunan karasularına girdiniz, Yunan karasularından derhal ayrılın.

- TCSG Güven: Bahsettiğiniz mevki doğrudur, burası Türk Karasularıdır.

- Yunan Savaş Gemisi: Türk Sahil Güvenlik Gemisi burası Yunan Savaş gemisi. Bana hangi haritayı kullandığınızı bildiriniz. Yunan karasularına girdiniz, Yunan karasularından derhal ayrılın.

- TCSG Güven: Burası TCSG-702, mevkiim Türk Karasuları içindedir.

- Yunan Savaş Gemisi: Türk Sahil Güvenlik Gemisi burası Yunan savaş gemisi. Bana hangi haritayı kullandığınızı bildiriniz. Yunan karasularına girdiniz, Yunan karasularından derhal ayrılın.

- TCSG Güven: Bahsettiğiniz mevki doğrudur, ancak burası Türk Karasularıdır. Burası Türk Karasularıdır.

- Yunan Savaş Gemisi: Türk Sahil Güvenlik Gemisi burası Yunan Savaş gemisi. Bana hangi haritayı kullandığınızı bildiriniz. Tekrar ediyorum bana hangi haritayı kullandığınızı bildiriniz.

Bu telsiz konuşması 12 dakika 33 saniye sürüyor. Savaş uçağıyla hava sahamızı delen Yunanistan Genelkurmay Başkanı, bu kez savaş gemisiyle karasularımızda meydan okursa ona da şaşırmamak gerekiyor.