T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları video telekonferans ile görüştü

27 Mayıs 2021 18:36

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan video telekonferans görüşmesine dair açıklamada bulundu.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: 

“Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edildi. Toplantıda Güven Artırıcı Önlemler Konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındı. Müteakip toplantının Ankara’da icra edilmesi planlanmaktadır” 

milli savunma bakanlığıyunanistan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24