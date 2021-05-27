Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları video telekonferans ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan video telekonferans görüşmesine dair açıklamada bulundu.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edildi. Toplantıda Güven Artırıcı Önlemler Konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındı. Müteakip toplantının Ankara’da icra edilmesi planlanmaktadır”