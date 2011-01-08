-TÜRK VE YUNAN KURTARMA EKİPLERİ ARAMA YAPIYOR ÇEŞME (A.A) - 08.01.2011 - Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Yunanistan'a ait Midilli-Sakız Adaları arasındaki uluslararası sularda avlanırken denize düşen Türk balıkçıdan şu ana kadar herhangi bir haber alınamadığı açıklandı. Sitede, ''Midilli-Sakız adaları arasındaki uluslararası sularda avlanırken bir şahsın tekneden denize düşerek kaybolduğu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiştir. İhbarın alınmasını müteakip bölgede, sahil güvenlik komutanlığı unsurları tarafından denizden ve havadan arama faaliyeti icra edilmiş, ancak kayıp şahsa ait bir bulguya rastlanmamıştır'' denildi. Sakız Adası'nda yayınlanan Chios Press isimli gazetenin resmi internet sitesinde ise Yunanistan'ın Sakız Adası'na ait arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam edeceği kaydedildi. Sahil güvenlik botları ve bir helikopterin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını yazan Chios Pres gazetesi, Türk balıkçının aranmasına yarın da devam edileceğine yer verdi.