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TÜRK VE TUĞLUK'UN DOSYALARI SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ ANKARA (A.A)

12 Ekim 2010 14:18

-TÜRK VE TUĞLUK'UN DOSYALARI SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Kapatılan DTP'nin eski genel başkanı Ahmet Türk ile eski milletvekili Aysel Tuğluk'un yargılanmasına Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Aysel Tuğluk'un 6 Mart 2008'de Roj TV'de yayınlanan Roj Aktüel programındaki açıklamaları nedeniyle yargılandığı dava ile Ahmet Türk'le birlikte yargılandığı, terör örgütünün Dağlıca saldırısının ardından kaçırılan 8 askerin teslim alınmasına ilişkin davanın bugünkü duruşmalarına sanıkların avukatı Mehmet Nuri Özmen katıldı. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Görüşen, kovuşturmanın genişletilmesi talebi olmadığı takdirde esas hakkındaki görüşünü hazırlamak için dava dosyalarının iddia makamına verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, kovuşturmanın genişletilmesi talebi olmadığı takdirde esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmaları erteledi. Kapatılan DTP'nin eski genel başkanı Ahmet Türk'ün ise ''terör örgütünün propagandasını yaptığı'' ve ''suçu ve suçluyu övdüğü'' iddialarıyla hakkında açılan 4 ayrı davanın görülmesine yine aynı mahkemede devam edildi. Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının, kovuşturmaların genişletilmesi yönünde talep olmadığı takdirde esas hakkındaki görüşlerinin hazırlanması için dosyaların iddia makamına gönderilmesi talebini kabul ederek duruşmaları erteledi.

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