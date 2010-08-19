Türk ve Tuğluk kalıcı barış için Köşk'e mi çıkacak

T24- PKK’nın ateşkes ilan etmesinde önemli rolü olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK), sürecin kalıcı hale gelmesi için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmeye hazırlanıyor. Randevu verilirse, görüşmeye DTK’nın Eşbaşkanı Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk gidecek. Alınan bilgiye göre Köşk’e yapılmış resmî bir başvuru yok, ancak yapılması halinde Abdullah Gül’ün görüşmeyi kabul edeceği belirtiliyor.

Taraf gazetesinin haberine göre, ateşkes çağrıları PKK tarafından karşılık bulan DTK, sürecin kalıcı hale gelmesi için harekete geçti. DTK, ateşkes kararıyla birlikte 21-22 ağustosta Diyarbakır’da iki gün sürecek bir toplantı yapmaya karar verdi. Toplantının ilk ve en önemli gündem maddesi, yaşanan siyasal gelişmelere bağlı olarak ateşkesin kalıcı hale gelmesi olacak. Toplantıda bunun için ne tür çalışmalar yapılacağı geniş kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak. Toplantıda ayrıca Diyalog ve Müzakere Grubu oluşturulacak. Bu grup, süreç için kimlerle görüşülmemesi gerektiği üzerinde çalışmalar yürütecek.



Gül’den randevu istenecek



Alınan bilgilere DTK, yapacağı toplantı sonrasında henüz resmiyet kazanmasa da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den görüşme talebinde bulunacak. Gül’ün randevu vermesi durumunda görüşmeye Türk ile Tuğluk gidecek. Gül ile ateşkesin kalıcı hale gelmesi, Kürt sorununun çözümü ve barışın tesisi için neler yapılması gerektiğinin konuşulacağı belirtiliyor. Randevunun hangi gün olacağı netlik kazanmazken, talebin DTK toplantısının hemen ardından olacağı öğrenildi.

Köşk sıcak bakıyor





Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Köşk’e gelmiş bir randevu talebinin olmadığını, başvuru yapılması halinde Cumhurbaşkanı Gül’ün görüşmeye sıcak baktığını bildirdi. Gül, Ahmet Türk’ü son olarak 5 Mayıs 2009 tarihinde kabul etmişti.

Taraf’a konuşan Ahmet Türk ise, Gül ile görüşme konusunda şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakan, sürecin barışçıl bir sürece evrilmesi için bizi dinlemek isterlere elbette yararlı olur. Mesele, müzakere etme ve diyalog oluşturma anlayışıyla ele alınmalıdır. Biz Sayın Gül ile görüşmeye hazırız. Ne zaman isterse görüşürüz. Bizim şimdilik bir randevu talebimiz yok. Hangi gün olacağı da net değil.”

Diyarbakır mitingi önemli





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın referandum için Diyarbakır’da 3 eylülde yapacağı mitinge dikkat çeken Türk, “Herkes, Sayın Başbakan Diyarbakır’da ne mesaj verecek diye beklenti içinde olacaktır. Diyarbakır mitingi referanduma ilişkin yapılan bir miting olarak değerlendirilmemelidir. Sayın Başbakan bu mitingde Kürt sorununun çözümü konusunda nelerin yapılacağını deklare etmesi gerekiyor. Güven verici bazı adımların atılması, TMK, yüzde 10 baraj ve cezaevinde olan arkadaşlarımıza ilişkin bir mesaj verebilir” diye konuştu.



Talabani ile görüşülecek





Türk, barışa bir şans verilmesi konusunda, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın benimsenmesi durumunda çok önemli bir mesafenin katedileceğini söyledi. Türk, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile görüşme konusunda ise henüz bir tarih belirlemediklerini söyleyerek, toplantıdan sonra görüşme gününün belli olacağını belirtti.

Gerekirse Öcalan ile de görüşürüz

Aysel Tuğluk ise Cumhurbaşkanı Gül ile görüşme konusunda şunları söyledi: “Bu süreci bir barışa dönüştürmek için taraflarla görüşmeyi önümüze hedef olarak ortaya koyabiliriz. Cumhurbaşkanı, Başbakan, siyasi partiler, Kandil hatta Öcalan dâhil tüm kesimlerle görüşebiliriz. Bunun için süreci zorlayabiliriz. Zamanımız kısıtlı. Bu süreci bir kez daha kaçırmamamız gerekiyor. Yarın bu şeyler yapmak için çok geç olabilir.”

17 yılda yedinci ateşkes kararı

» PKK, ilk ateşkesi 20 Mart 1993’te ilan etti. Düzenlenen basın toplantısına YNK lideri Celal Talabani de katıldı. Bu ateşkes için Turgut Özal projesi dendi. Bu ateşkesten bir ay sonra PKK ateşkesi iki ay daha uzattığını açıkladı. Ateşkesin 40. gününde 33 asker öldürülünce ateşkes bozuldu.

» 15 Aralık 1995’te PKK bir kez daha tek taraflı ateşkes ilan etti. Ancak buna karşılık Kuzey Irak’a “Çelik Harekâtı” yapıldı. İkinci ateşkes girişimi de sonuçsuz kaldı.

» 1 Eylül 1998’de Öcalan, 1993 ateşkesinin devamı olarak yeni bir ateşkes süreci geliştirmek istediğini duyurdu. Öcalan, bu düşüncesini telekonferansla kamuoyuyla paylaştı. Ancak o dönemde Öcalan’ın Suriye’den çıkarılma süreci gelişti. Ve ateşkes kararı bozuldu.

» Suriye’den çıkarıldıktan sonra Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen Öcalan, 1 Eylül 1999’da, PKK’lıların Türkiye’yi terk etmesini istedi. Bu barış süreci 5 yıl sürdü. 1 Haziran 2004’te PKK yine silaha sarılacağını duyurdu. Gerekçe olarak askerî operasyonları ve AKP’nin Kürt sorununa kayıtsız kalmasını gösterdi.

» PKK, 1 Ekim 2006 tarihinde 5. kez ateşkes kararı aldığını duyurdu. Artan operasyonlar ve Öcalan’a İmralı’da uygulanan tecrit gerekçe gösterilerek bu ateşkes de bozuldu.

» 2009’un Mayıs ayında PKK bir kez daha ateşkes ilan etti. Hatta ateşkes süresini uzattı. Bu dönemde açılımla birlikte Türkiye, Habur’dan gelişleri izledi. Geçen yıl mayıs ayında ateşkes ilan eden PKK, bu yıl yine mayıs ay sonunda ateşkesi bozdu. Öcalan “31 Mayıs’tan sonra ben yokum” demiş, ardından örgüt kanlı eylemlerine yeniden başlamıştı.

» Son ateşkes kararı 13 ağustosta geldi. PKK, Ramazan nedeniyle 20 eylüle kadar geçici ateşkes kararı aldığını duyurdu.