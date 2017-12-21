Türk ve Rus diplomatlar, Filistin ve İsrail krizini görüştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Aralık (DHA) – Rusya Devlet Başkanı’nın Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden sorumlu özel temsilcisi, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile Filistin ve İsrail krizini ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etme kararını görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşme sırasında Yemen, Suriye ve Libya’daki krizin çözüm yollarının oluşturulmasına dikkat çekilerek bölgesel krizler geniş çaplı ele alındı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın kararı kapsamında Filistin ve İsrail krizi görüşüldü. Moskova ve Ankara’nın BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde Filistin halkının 1967 yılında Doğu Kudüs’ün başkent olduğu bağımsız devletin sınırlarını oluşturma hakkının hayata geçirilmesi dahil olmak üzere Filistin sorununun adil kararı alınma hedefine bağlılıkları bir kez daha belirtildi“ denildi.