-TÜRK VE RUM PARTİLER LARNAKA'DA BULUŞTU LEFKOŞA (A.A) - 03.03.2011 - KKTC ve Kıbrıs Rum kesimindeki bazı siyasi partiler, ''iki toplumun yeniden yakınlaştırılması'' amacıyla Slovakya'nın güney Lefkoşa Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde bugün Larnaka'da buluştu. Slovak Büyükelçi Anna Turenicova ve Libor Roucek başkanlığındaki Avrupa Parlamentosu Kıbrıslı Türklerle Yüksek Seviye Temas Grubu üyelerinin de katıldığı etkinlik çerçevesinde Hala Sultan Tekkesi ve Aziz Lazaros Kilisesi ziyaret edildi. Etkinliğe, KKTC'den ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile meclis dışındaki Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) temsilcileri katıldı. İlk olarak Hala Sultan Tekkesi'ne ziyaret eden heyet, burada cami imamından bilgi aldı ve camiyi gezdi. Burada açıklama yapan Roucek, iki toplumun birlikte, uyum içerisinde Müslüman-Hristiyan ayrımı gözetmeksizin saygı çerçevesinde yaşamasını desteklemek için tarihi mekanlara ziyaret düzenlediklerini söyledi. Temas grubunun amacının adada olanları parlamentoya bildirmek olduğunu hatırlatan Roucek, dün KKTC'de düzenlenen mitingden elde ettiği izlenimin ''Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşı olarak artık ada üzerinde söz sahibi ve bir ortak olarak yaşamak istedikleri'' olduğunu kaydetti. YKP Yürütme Kurulu üyesi Alpay Durduran da bir soru üzerine, dün yapılan ''2. Toplumsal Varoluş Mitingi''nde verilen mesajın net olduğunu; ''Kıbrıslı Türklerin artık kendi evinin efendisi olmak istediğini açıkça ortaya koyduğunu'' söyledi. BKP Genel Sekreteri İzzet İzcan ise, iki toplumun işbirliğini artırmak için etkinlik ve bu tür ziyaretlere devam edileceğini belirtti. İzcan, dünkü mitingde Kıbrıs Türkünün gereken mesajı verdiğini savunarak, pankartların her şeyi anlattığını, AB ve uluslararası toplumun da artık Kıbrıs Türkü üzerindeki baskıları kaldırması gerektiğini ifade etti. Aziz Lazaros Kilisesini de ziyaret eden heyet, buradaki vaftiz törenini izledi. Daha sonra Larnaka belediyesinde, ''Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığına Karşı Mücadele'' adlı toplantıya geçildi.