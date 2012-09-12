'Türk ve İslam kadınının yapması gerekeni yaptı, hapiste ona iyi bakarız'

Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nde kendisine tecavüz eden Nurettin Gider’i öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Y.'a, Belediye Başkanı Demokrat Partili Tekin Bayram’dan destek geldi. Bayram’ın Türk ve İslam dünyasında namusun her şeyden önde geldiğini söyleyerek ‘Yaptığı şey caydırıcı olacak’ demesi ise tepki çekti.

Yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirten Başkan Bayram, “Böyle bir olayın olmasını gönül istemezdi. Ancak tüm topluma iyi bir ders verdiğini düşünerek olayın faili Nevin Y'i gönülden destekliyorum. Cezaevinde ve sonrasında kendisine destek olacağız” dedi.



Nevin’e yardım edeceğiz



Milliyet gazetesinin haberine göre; Yalvaç adının bu cinayetle gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu belirten Yalvaç Belediye Başkanı Tekin Bayram, pek çok ülkede olayın basında yer aldığına dikkati çekerek, “Bu olay elbette çok üzücü. Böyle bir olayın olmasını gönül istemezdi. Ancak tüm topluma iyi bir ders verdiğini düşünerek olayın faili Nevin Y.’ı gönülden destekliyorum” dedi.



Aylık 150 lira harçlık



Yalvaç Güçsüzlere Yardım Sağlık ve Eğitim Vakfı başkanı olduğunu da hatırlatan Başkan Bayram, şöyle konuştu: “Vakıf olarak Nevin Y.’a cezaevinde ve sonrasında her türlü maddi ve manevi desteği vereceğiz. Cezaevindeki koğuşuna televizyon, halı gibi malzemelerin alınmasını sağlayacağız. Aylık ihtiyaçlarını gidermesi için de 100-150 lira yardım yapacağız. Vakıf olarak kendisine yardım yapmayı, sahip çıkmayı borç görüyoruz.”



‘Topluma mesaj verdi’



Türk ve İslam toplumunda namusun her şeyden üstün tutulduğunu vurgulayan Başkan Bayram, şöyle konuştu: “Burada bir kadının namusuna göz dikilmiş. Yasalar tecavüz suçu işleyenlere yeterince ceza vermiyor, mağdurları da koruyamıyor. Yasaların namusa göz dikenlere yeteri kadar ceza vermemesi nedeniyle Nevin Y., kendisine tecavüz eden kişinin cezasını eliyle verme yolunu seçmiş. Aslında hiç de istemediğimiz şeyler oldu. Ama ben şahsen o bayanın yaptığı olayın kötü niyetli ve ahlaken bozulmuş insanlar için caydırıcı olacağına inanıyorum. Nevin Y., ahlaksızlara ders verdi, destekliyorum. Aynı zamanda topluma da mesaj verdi.”



‘Amacımız suçu övmek değil’



Amacının suçu ya da suçluyu övmek olmadığını belirten Başkan Bayram, “Ahlaki yönden baktığımız zaman bir insanın başının kesilmesi, adam öldürmek doğru olmasa da Nevin Y., namusunu korumak için cinayeti işlemiş. Türk ve İslam kadınının gerçekten yapması gerekeni yaptığı kanaatini taşıyorum. Belediye başkanı olarak bu benim şahsi fikrimdir” diye konuştu.



Kestiği kafayı meydana atmıştı



Koruyaka Köyü’nde 2 çocuk annesi 26 yaşındaki Nevin Y., silah zoruyla kendisine tecavüz ederek hamile bırakan 2 çocuk babası 35 yaşındaki Nurettin Gider’i 28 Ağustos gecesi av tüfeğiyle öldürdü. Nevin Y., daha sonra Gider’in başını bıçakla keserek çuvala koydu ve köy meydanına getirdi. Burada “İşte namusumla oynayanın kellesi” diye bağıran Nevin Y., Nurettin Gider’in kesik başını köy meydanına attı. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Nevin Y., tutuklandı.