Türk ve Alman işadamlarından sanayi 4.0 işbirliği

İstanbul, 12 Ekim (DHA) – TÜSİAD Almanya Network’ü ve Alman Sanayi Federasyonu (BDI), arasında Sanayi 4.0 alanında bir mutabakat metni imzalandı.

Türkiye ve Almanya ilişkilerinde son yıllarda kaybedilen ivmeyi yeniden kazanmak için stratejik bir eylem planı hazırlayan TÜSİAD Almanya Network’ü TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti Berlin’i ziyaret etti. Heyet Berlin’de TÜSİAD’ın muadil kuruluşu BDI ev sahipliğinde Alman iş dünyası temsilcileri ile “Türk-Alman Ekonomik İlişkilerinde Mevcut Konular” başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

iki ülke arasındaki ilişkilerde somut ilerleme gündemi olarak Dördüncü Sanayi Devrimi ve dijital dönüşüm konularına odaklanılan toplantı sonrasında Sanayi 4.0 alanında işbirliği için bir mutabakat metni imzalandı.

BDI ve TÜSİAD Genel Sekreterleri Dr. Joachim Lang ve Dr. Bahadır Kaleağası tarafından imzalanan işbirliği metninde temel olarak;

Türk ve Alman özel sektörleri arasında Sanayide Dijital Dönüşüm politikaları konusunda istişare içinde olma, şirketler arasında en iyi uygulama örneklerinin paylaşımını kolaylaştırma, bu alanda toplumdaki farklı paydaşlar arasında etkileşimi desteklemek ve Dördüncü Sanayi Devrimi ve sanayide dijital dönüşüm konusunda uluslararası gelişmeler hakkında diyalog içinde olma alanlarında ortak faaliyet yürütülmesi planlandı.

Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Süreci

TÜSİAD Almanya Network’ü Başkanı Hüseyin Gelis başkanlığında yapılan yuvarlak masa toplantısında ise ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde en önemli gündem maddelerinden Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. BDI ve TÜSİAD tarafından Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin her iki ülke iş dünyasının da menfaatine olduğu kaydedildi. Güncellemenin, Dünya Bankası ve T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın yaptığı raporlar ve etki analizlerinde de teyit edildiği hatırlatıldı. Dolayısıyla sürecin siyasi gelişmeler sebebiyle sekteye uğratılmadan bir an önce canlandırılmasının önemi vurgulandı.

TÜSİAD ve BDI Arasında Diğer İşbirliği Alanları

Solmaz Grup Koordinatörü Billur Barlın, Eczacıbaşı Holding CEO’su Atalay Gümrah, Amarkon Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Markus C. Slevogt ve Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young’un da katıldığı toplantıda Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin yanı sıra, Çin’in önderliğinde gerçekleştirilen “Kuşak ve Yol” projesi çerçevesinde işbirliği, Afrika kıtasında özellikle yatırım alanında ortak işbirliği imkânlarının araştırılması, Gümrük Birliği’nin işleyişinde yaşanan sorunlar hakkında bilgi paylaşımında bulunulması ve TÜSİAD’ın Türkiye’de kurucu üyesi olduğu Küresel İş Koalisyonu (Global Business Coalition) çerçevesinde dijital ekonomi konularının öncelikli olarak ele alınması maddeleri üzerinde de mutabakat sağlandı.

Heyet aynı gün Alman Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Walter J. Lindner ile de bir araya gelerek Türkiye-AB ilişkileri gündemi hakkında görüş alışverişinde bulundu.