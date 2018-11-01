T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk ve ABD askerlerinin Münbiç'te ortak devriyesi başladı (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA  Milli Savunma Bakanlığı'nca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD ordusunun, Suriye'nin Münbiç kenti kırsalında ortak devriyeye başlamasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı

01 Kasım 2018 20:56

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA 

Milli Savunma Bakanlığı\'nca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD ordusunun, Suriye\'nin Münbiç kenti kırsalında ortak devriyeye başlamasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Devriyelerin, yol haritasında belirlenen hedeflere ulaşılana kadar sürdürüleceği belirtilen açıklamada şöyle denildi: 
\"Münbiç yol  Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında Münbiç konusunda devam etmekte olan faaliyetler, \"Münbiç Yol Haritası\" ve \"Güvenlik Prensipleri\" çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda karşılıklı yürütülen planlama, koordinasyon ve müşterek eğitim çalışmaları sonucunda; Müşterek Birleşik Devriyelerin icrasına 01 Kasım 2018\'de saat 15.53 itibariyle başlamıştır. Devriyeler Münbiç Yol Haritası\'nda belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edecektir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA  Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri TSK ile ABDSuriye MünbiçDevriyelerinSilahlı KuvvetleriABD Silahlı KuvvetleriMünbiçYol Haritası"Prensipleri"BuMüşterek Birleşik Devriyelerin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24