Türk ve ABD askerlerinin Münbiç'te ortak devriyesi başladı (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı\'nca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD ordusunun, Suriye\'nin Münbiç kenti kırsalında ortak devriyeye başlamasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Devriyelerin, yol haritasında belirlenen hedeflere ulaşılana kadar sürdürüleceği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Münbiç yol Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında Münbiç konusunda devam etmekte olan faaliyetler, \"Münbiç Yol Haritası\" ve \"Güvenlik Prensipleri\" çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda karşılıklı yürütülen planlama, koordinasyon ve müşterek eğitim çalışmaları sonucunda; Müşterek Birleşik Devriyelerin icrasına 01 Kasım 2018\'de saat 15.53 itibariyle başlamıştır. Devriyeler Münbiç Yol Haritası\'nda belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edecektir.\"