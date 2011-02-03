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Dünya

TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİNE DEVAM EDİLECEK  KAHİRE (A.A)

03 Şubat 2011 10:47

-TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİNE DEVAM EDİLECEK  KAHİRE (A.A) - 03.02.2011 - Mısır'da yaşanan olayların ardından bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının tahliye edilmesine bugün de devam edileceği bildirildi.  Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Başbakanlık tarafından tahsis edilen Türk Havayolları'na ait bir tahliye uçağının bugün öğle saatlerinde Kahire Uluslararası Havaalanı'na gelmesi bekleniyor.  Tahliye edilecek Türk vatandaşları ile ilgili kayıt işlemlerinin tamamlandığını belirten yetkililer, THY uçağının, 250 Türk vatandaşını Kahire'den alarak akşam saatlerinde İstanbul'a gideceğini söylediler.  Mısır'daki olayların başlangıç günü kabul edilen 25 Ocak tarihinden bu güne kadar, Türkiye'den gelen 8 tahliye uçağı, Mısır'da bulunan 1600 Türk vatandaşı ile 100 kadar Azerbaycan, Bosna Hersek ve Gürcistan vatandaşını tahliye etti.

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