-TÜRK VATANDAŞLARI TUNUS'TAN DÖNÜYOR ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Akın Algan, Tunus'taki olaylar nedeniyle ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çaba harcadıklarını bildirdi. Büyükelçi Algan, "İhtilaldeki bir memlekette nasıl olunursa öyleyiz" dedi. Tunus'un, Türkiye'nin dostu ve kardeş bir ülke olduğunu ifade eden Algan, ülkede yaşayan çok sayıda Türk kökenli insan bulunduğunu, nüfusu 10 buçuk milyon olan Tunus'ta konuştukları herkesin, "Ben Türk kökenliyim" dediğini anlattı. Ülkede "Kendirci, Mendilci" gibi soyadlarına sıklıkla rastlandığını söyleyen Algan, ülke 1956'da bağımsızlığına kavuşmadan önce, Osmanlı İmparatorluğunun gönderdiği Tunus beylerinin Türk kökenli olduğuna işaret etti. Görevden ayrılan Cumhurbaşkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin her vesileyle Türk kökenli olduğunu söylemekten övünç duyduğunu kaydeden Algan, "Bizim için çok özel bir ülke. Burada fazla vatandaşımız yok. En büyük yatırımımız, 560 milyon dolarla TAV'ın. 1000 civarında da vatandaşımız var. Şimdi onların tahliyesiyle meşgulüz" diye konuştu. -ÜNİVERSİTE MEZUNLARI İŞSİZ- Tunus'ta mevcut 500 bin işsizin 140 bininin üniversite mezunu olduğunu belirten Algan, hepsi Fransızca, İngilizce, hatta İtalyanca gibi yabancı dilleri bilen Tunusluların dünyaya açık insanlar olduğunu söyledi. Tunus'un Avrupa'nın yanı başında, Roma'ya 55, Malta'ya 35 dakika uçuş mesafesinde bir ülke olduğuna işaret eden Algan, "Dünyaya açık bir toplumda antidemokratik bir yönetimi ne kadar sürdürebilirsiniz? Sürdüremezsiniz. İşte böyle oldu" diye konuştu. Akın Algan, Tunus sokaklarında durumun iyi olmadığını belirterek, 3-5 kişinin bir araya gelip banka otomatlarını, süpermarketleri, mağazaları yağmaladığını, hiçbir şey yapamazlarsa camları kırdığını anlattı. Haberlerin de teyit edilemediğini söyleyen Algan, şunları kaydetti: "Ona göre bütün hapishaneler boşalmış, herkes kaçmış. Onun için mahalle sakinleri savunma birlikleri oluşturdular resmen. Sabaha kadar güruhlar halinde çarpışıyorlar. Büyükelçilik çalışanlarımız, Türk vatandaşlarının bir kısmı şu anda büyükelçiliğin bahçesinde, 100 km mesafedeki havaalanına gitmek için bekliyor. Birkaç gün bu otorite boşluğu devam eder. Siyasi anlamda gerçekten demokratik ve saydam bir seçim yapılırsa ne netice vereceğini bilmiyorum. 23 senedir tek adam yönetimi vardı. Aslında 1956'dan beri, Habib Burgiba'dan beri tek adam yönetimi vardı. Siyasette muhalefet partileri var, ama bunlar da yönetimin kurdurduğu partiler." Büyükelçi Algan, kendisinin ülkeyi terk edip etmeyeceği sorusunu, "Kaptan gemiyi terk etmez" diye yanıtladı. -MECLİS BAŞKANI VEKALETEN DEVLET BAŞKANI- Tunus'ta halk baskısıyla 23 yıllık iktidarını bırakıp Suudi Arabistan'a kaçan Devlet Başkanı Zeyneladibin Bin Ali'den boşalan makama vekaleten Meclis Başkanı atandı. Anayasa Konseyi hayat pahalılığı, diplomalı işsizlerin sayısının artışı ve diplomalı işsiz bir seyyar satıcının kendini yakmasıyla patlak veren olayların önüne geçemeyip ülkeden kaçan Bin Ali'nin yerine Fuad Mebaza'nın getirildiğini duyurdu. Sokaktaki Tunusluların ''Yasemin Devrimi'' adını verdiği olayların ardından dün Suudi Arabistan'a kaçan Bin Ali'ye iktidar yolu aynı konsey tarafından nihai olarak kapanmıştı.