-TÜRK VATANDAŞLARA: ''JAPONYA'DAN ÇIKIN'' ŞANGHAY (A.A) - 16.03.2011 - Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Sermet Atacanlı, Türk vatandaşlarının "kalmak için bir nedenleri yoksa" Japonya dışına çıkmalarını önerdi. Büyükelçi Atacanlı, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, Japonya'dan Türk diplomatlarının ailelerinin tahliye edildiğine dair söylentilerle ilgili olarak da, geçen günlerde bir açıklama yaptıklarını, bu açıklamada Türk vatandaşlarının zorunlu bir neden yoksa Tokyo'nun da bulunduğu Kanta eyaletinin dışına çıkmaları yönünde öneride bulunduklarını söyledi. Atacanlı, bugün yeni bir duyuru yaptıklarını ve bu hususu tekrarladıklarını vurgulayarak, bu defa da Türk vatandaşlarının "kalmak için bir nedenleri yoksa" Japonya dışına çıkmalarını önerdiklerini belirtti. Çok sayıda vatandaşın geçen birkaç gün içinde eş ve çocuklarını gönderdiğini kaydeden Atacanlı, bu çerçevede bazı büyükelçilik personelinin de ailelerini gönderdiğini ifade etti. Büyükelçi Atacanlı, bu aşamada Japonya'daki Türk büyükelçiliğinin ya da Türk vatandaşlarının tahliyesi yönünde alınmış bir karar olmadığını vurguladı. Gelişmeleri dikkatle izlediklerini, yeni gelişmelere göre hareket tarzının değişebileceğini bildiren Atacanlı, Türk vatandaşlarının Türkiye Büyükelçiliğinin duyurularını ve Japon makamlarının açıklamalarını dikkatle izlemelerini istedi. Öte yandan, Fukuşima ile ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini kaydeden Atacanlı, Japon yetkililerin ifadelerine göre bu aşamada santralin 30 kilometrelik bir mesafe dışında insan sağlığını tehdit eden bir etki gözlemlenmediğini söyledi. -SOĞUK HAVA KURTARMA ÇALIŞMALARINI ENGELLİYOR- Japonya'da tsunamiden etkilenen bölgelerde soğuk hava ve kar yağışının kurtarma çalışmalarını engellediği bildirildi. Bölgedeki AFP muhabiri, Iwate, Miyagi ve Fukuşima bölgelerinde hava sıcaklıklarının sıfır dereceye kadar düştüğünü belirtti. Meteoroloji yetkilileriyse, sıcaklığın -5 dereceye kadar düşebileceğini kaydetti.