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Dünya

TÜRK VATANDAŞLARA ACİL GIDA YARDIMI   ANKARA (A.A)

26 Şubat 2011 11:36

-TÜRK VATANDAŞLARA ACİL GIDA YARDIMI   ANKARA (A.A) - 26.02.2011 - Dışişleri Bakanlığı Libya Kriz Merkezi, Libya'nın başkenti Trablus'daki havalimanında mağdur durumda olan Türk vatandaşlarına yarın acil gıda yardımı gönderileceğini bildirdi. Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Trablus Havalimanında mağdur durumda olan vatandaşlarımızın acil gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bakanlığımız tarafından 26 Şubatta bir THY uçağı ile yaklaşık 2 bin kilogram gıda malzemesi Trablus Büyükelçiliğimize gönderilecektir. İhtiyacın devam etmesi durumunda, müteakip günlerde gıda malzemesi sevkiyatına devam edilecektir." denildi.

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