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Türk vatandaşın evine gece yarısı baskını düzenlendi

Boston Polisi, bombalı saldırıyla ilgili Watertown'da yaşayan bir Türk'ün evine gece yarısı iki defa baskın yaptı

20 Nisan 2013 01:55

ABD'nin Boston kentinde 15 Nisan'daki maratonu kana bulayan bombalı saldırıyla bağlantılı olduklarından şüphelenilen bir kişiyi öldüren Amerikan polisi, diğer şüpheliyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Boston polisi, Watertown'daki araştırmaların devam ettiğini, sokağa çıkma yasağının birkaç gün daha süreceğini belirtti. FBI'ın da destek verdiği araştırma çerçevesinde halktan işyerlerini açmamaları istendi, toplu taşıma araçlarının da bölgede çalışmayacağı bildirildi.

Polis, çalışmalar kapsamında bir Türk vatandaşının evini de aradı. Watertonwn'da yaşayan Türk vatandaşı Arzu Eylül Yalçınkaya evinin iki defa arandığını söyledi. Yalçınkaya, "Dün gece evime iki defa üst üste baskın yaptılar. Gece saat 1'i geçtiği sıralarda bulunduğum evin çatısından silahlı insanlar girdi. Polis olduklarını da bilmediğim için çok korktum. Bu sefer neden korkuyorsun diye daha fazla şüphe duydular" dedi.

Polislerin ilerleyen saatlerde ikinci defa kapısını çaldıklarını ve her tarafı yeniden aradıklarını belirten Yalçınkaya "Hazırlık yapıyordum, ertesi sabah New York üzerinden Phildelphia'ya gidecektim. Amerika'ya geleli henüz birkaç ay oldu. Çok kimseyi tanımıyorum. Henüz evime televizyon da almamıştım. Gelişmeleri de takip edemiyorum. Olay sanırım evimin arka veya bir ön sokağında olmuş. Çok can sıkıcı bir durum" ifadelerini kullandı.

Öte yanan televizyon kanallarına yansıyan bir haberde polisin peşine düştüğü 19 yaşındaki Djohar Tsarnaev'in, 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ni hedef alan terör saldırısının 11. yıl dönümü olan 11 Eylül 2012'de Amerikan vatandaşlığına kabul edildiği bilgisi paylaşılarak yaşanan tesadüfe dikkati çekildi.

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