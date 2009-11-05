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Türk vatandaşı vize için dava açtı

Bir Türk vatandaşı, Berlin İdari Mahkemesi’nde dava açtı.

05 Kasım 2009 02:00

Bir Türk vatandaşı, Avrupa Adalet Divanı’nın hizmet sektöründe Almanya’ya vizesiz giriş hakkı tanıyan kararına dayanarak, Berlin İdari Mahkemesi’nde dava açtı.

“Çocuklarımla hayvanat bahçesine gidip metroya binerek pasif hizmetten yararlanacağım” diyerek vizesiz seyahat talebinde bulunan Türk vatandaşının davası, bu mahkemede reddedildi. Ancak Berlin Yüksek İdari Mahkemesi, “Davayı kazanma ihtimali var” gerekçesiyle hem bu kararı bozdu, hem de dava sürecinde devlet yardımı hakkı verdi. Mahkeme karara itiraz hakkı da tanımadı. Hürriyet gazetesinin hab erine göre, Avrupa Adalet Divanı’nın 19 Şubat 2009’da Tır şoförlerinin başvurusu üzerine aldığı ve büyük yankı uyandıran Türklere vizesiz seyahat imkânı yolunu açan Soysal-Savatlı Kararı’yla ilişkin Berlin Yüksek İdari Mahkemesi önemli bir karara imza attı.

Adalet Divanı kararının sadece aktif hizmet sektörü çalışanları için geçerli olduğunu savunan Almanya İçişleri Bakanlığı’nın tezine uyan Berlin İdari Mahkemesi, karardan sadece altı gün sonra pasif hizmetten yararlanmak için vizesiz seyahat amacıyla dava (VG 19 V 61.08) başvurusunda bulunan  bir Türk’ün “davayı kazanma şansı yok” gerekçesiyle mahkeme masraflarının devlet tarafından üstlenilmeyeceğine karar vererek böylece davanın açılması engellemişti.

Önemli bir karar

Ancak şimdi bir üst mahkeme olan Berlin Yüksek İdari Mahkemesi, İdari Mahkeme’nin 25 Şubat’ta aldığı kararı bozarak, davacının “davayı kazanma ihtimali var” şeklinde karar alarak, Türk davacıya devletin mahkeme masraflarını üstlenme garantisinin (Prozesskostenhilfe) vermesi gerektiğini belirterek, tekrar hukuk yolunu açtı. Yüksek İdari Mahkeme, “Davacının davada haklı çıkma ihtimali var. Kendisinin davayı sürdürme için maddi imkanları olmaması hukuk yoluyla hakkını aramasını engellememeli” dedi. Yurttaşımıza bu kararla tekrar hukuk mücadelesini sürdürme imkanı açan Yüksek İdari Mahkeme, bu kararına itiraz hakkı da tanımayarak yankı getirecek bir karara imza attı.

İlk dava girişimiydi

Berlin’deki dava Soysal-Savatlı Kararı’ndan sonra pasif hizmetten faydalanmak amacıyla yapılan ilk dava girişimiydi. Almanya’da dört çocuğu bulunan Türk vatandaşı Soysal-Savatlı Kararı’na dayanarak Almanya’daki çocuklarını ziyaret edeceğini ve onlara “hayvanat bahçesini ziyaret ederek, metro yolculuğu yaparak, geziler düzenleyerek” pasif hizmetlerden faydalanacağını belirterek, vizesiz seyahat talebinde bulunmuştu. Buna karşın Almanya, Adalet Divanı Kararı’nın sadece Tır şoförleri, tiyatrocular ve iş bağlantıları için Almanya’ya gelmek isteyen işadamları gibi aktif hizmet alacakları kapsadığını ileri süren Almanya, pasif hizmetten faydalanacak turistik seyahat amacıyla ülkeye gelecek Türklerin vizesiz seyahat kapmasında olmadığını öne sürmekte ısrar ediyor.

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