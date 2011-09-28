-Türk uzmanlar artık AB Komisyonu'nda çalışabilecek STRASBOURG (A.A) - 28.09.2011 - Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Türk uzmanların AB Komisyonu'nda çalışmasını sağlayacak üyelik yolunda önemli bir anlaşma imzalandı. Sözkonusu zaptı, Türkiye adına Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile AB adına Avrupa Komisyonu'nun Kurumlararası İlişkiler ve İdari İşlerden Sorumlu Üyesi Maros Sefcoviç imzaladı. Bağış törende yaptığı konuşmada, bu anlaşmanın Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin, Türkiye'nin AB sürecinin iç siyasete alet eden ülkelere yarattığı olumsuz haberlerden ibaret olmadığını göstermesi açısından da önemli olduğunu vurguladı. Bu anlaşmayla Türk uzmanların AB Komisyonu'nda çalışabileceklerini ve tecrübelerini artırma fırsatı bulacaklarını ifade eden Bağış, ''Bu uzmanlar birlikte ortak geleceğimizi şekillendirecek. Bizi birleştiren unsurlar, ayıran faktörlerden çok daha fazla''diye konuştu. İmzalanan zapt ile birlikte Türk kamu kurumlarında çalışan uzmanlar artık Avrupa Komisyonu'nda görev yapabilecek.