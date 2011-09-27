-Türk uzmanlar AB komisyonu'nda çalışabilecek ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Türk uzmanların AB Komisyonu'nda çalışmasını sağlayacak üyelik yolunda önemli bir anlaşma imzalanıyor. AB Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, Türk kamu kurumlarında çalışan uzmanların artık Avrupa Komisyonu'nda görev yapabileceği bildirildi. Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonu nezdinde gerçekleştirilen yoğun temas ve görüşmeler neticesinde, Türk uzmanların Avrupa Komisyonu'nda görev yapabilmelerine imkan veren ve bunun usul ve esaslarını belirleyen mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varıldı. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Avrupa Komisyonu'nun Kurumlararası İlişkiler ve İdari İşlerden Sorumlu Üyesi Maros Sefcoviç bu zaptı yarın Strasbourg'da imzalayacak. Bu uygulama ile, Türkiye'nin AB üyeliği için sürdürdüğü müzakere sürecinde en yakın çalıştığı kurum olan Avrupa Komisyonu uzmanları ile Türk uzmanlar arasında iletişim daha da kuvvetlenecek. Bakanlık duyurusunda AB ile diyaloğunu teknik, siyasi ve sivil toplum boyutlarıyla her geçen gün daha da yoğunlaştıran Türkiye için söz konusu anlaşmanın Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir kilometre taşı olduğu belirtildi. Duyuruda şunlar denildi: "Uzmanlarımızın Komisyon'da göreve başlamasıyla birlikte artık Türk bürokratlar AB'nin politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında Komisyon'daki muadilleri ile birlikte çalışacak. Böylelikle AB'nin gelecek politika ve mevzuat çalışmalarında Türkler de görev alacak ve bir bakıma Avrupa'nın geleceğinin şekillenmesinde söz sahibi olacak."