Türk Uzay Sanayii: Peşimizden koşmaya başladılar

TUSAŞ-TAI (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, Türkiye'nin savunma sanayisine dair “Büyük bir aşkla çalışıyoruz. Savunma sanayii ve uzay alanında ‘dünya devi’ olarak geliyoruz. Peşimizden koşmaya başladılar” dedi.

Akit gazetesinden Serdar Arseven'in haberine göre, ANKA ve Atak’ların üretildiği tesislerdeki açıklamalarda bulunan TAI Genel Müdürü Dörtkaşlı, “Biz üretemiyorken rekabet edemiyorken bizi kapıda bekletirlerdi” dedi. Dörtkaşlı, “Sonra biz atağa geçtik, üretmeye başladık, peşimizden koşmaya başladılar. Bağımlı olmamız için Türkiye’nin önüne sayısız engel koydular. Biz bunları aştık” ifadelerini kullandı.