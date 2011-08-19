-Türk uyuşturucu çetesine baskın BERLİN (A.A) - 19.08.2011 - Almanya'da bir Türk uyuşturucu şebekesi çökertildi ve yaklaşık 100 kilogram kokaine el konuldu. Berlin polisi ve savcılığı tarafından yapılan ortak açıklamada, kokainin Venezuela'dan Bremerhaven kentine gelen kahve yüklü bir şilepte bulunduğu, olayla ilgili altı kişinin yakalandığı, bu kişilerden dördünün Türk olduğu ve Berlin'de yaşadığı belirtildi. Üç kişinin Bremerhaven, diğer üç kişinin de Berlin'de yakalandığı ve tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildiği kaydedildi. Düzenlenen operasyonda 24 ev, lokal ve araçta arama yapıldığı, aramalarda kokainin yanı sıra 9 milimetrelik Çek yapımı bir tabancayla 170 adet mermi bulunduğu bildirildi. Zanlıların yaklaşık 2 yıldan beri izlendiği ifade edilen açıklamada, şebekenin çökertilmesinin, uluslararası alanda uyuşturucu ticaretine karşı yapılan mücadelede son yılların en büyük başarılarından biri olduğu kaydedildi.