Türk ürünlerini tanıtan dizilere teşvik geliyor

T24- Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Arap ülkelerinde gösterilen ve büyük ilgi gören Türk dizileri aracılığıyla Türkiye’nin imajını ve Türk malı kullanımını ciddi oranda artırabileceklerini belirterek, Dış Ticaret Müsteşarlığının (DTM) ihracat destekleri kapsamında bu dizilere tanıtım teşviki vermeyi düşündüklerini bildirdi.



Zafer Çağlayan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinde gösterilen Türk dizilerinin çok ciddi izleyicisi olduğunu ifade ederek, Arap ülkelerinde insanların randevularını Türk dizilerine göre ayarladığını söyledi.



Çağlayan, şunları kaydetti: "Biz de dedik ki; kendimize durumdan bir vazife çıkartabilir miyiz? Madem böyle bir pazar yakalamışız. Biz burada ne yapabiliriz? Biz burada Türkiye’yi çok ciddi bir şekilde tanıtabiliriz. Türk imajını ve Türk malı kullanımını çok ciddi bir şekilde artırabiliriz. Çok kısa bir süre içinde dizi ve film yönetmenlerini Ankara’ya davet edeceğim veya biz İstanbul’a gideceğiz.



Bunlarla bir araya geleceğiz. Burada Türk malı ve Türk imajını vurgulayalım diye... Diyeceğiz ki; örneğin, bu film ve dizilerde bir arabaya binilecekse yerli arabaya binilecek, bir kıyafet giyilecekse yerli kıyafet giyilecek. Türk ürünleri ve markaları bu dizilerde vurgulanacak.



Arap ülkelerinde gösterilen ve büyük ilgi gören Türk dizileri aracılığıyla Türkiye’nin imajını ve Türk malı kullanımını ciddi oranda artırabiliriz. DTM’nin ihracat destekleri kapsamında Arap ülkelerinde gösterilen, Türkiye’nin imajına ve Türk malı kullanımına katkı sağlayacak dizilere tanıtım teşviki vermeyi düşünüyoruz. Bunu kafamızda ham olarak çalışıyoruz. Bunlar bir düşünce, buradan mutlaka bir şey çıkartmamız lazım. Şimdi bunlar bilinçsizce yapılıyor, bunu bilinçli yapmamız lazım. Bunu yönetilebilir, bilinçli hale getirebilmek ve bundan azami en büyük faydayı sağlayabilmeyi amaçlıyoruz. Bu film ve dizilerde sadece Türk malının kullanımını sağlamak değil, aynı zamanda Türk yaşam tarzını da tanıtmak istiyoruz."

"(SU AKAR TÜRK BAKAR) YAPMAYALIM"

Zafer Çağlayan, DTM’nin ihracat destekleri verdiğini anımsatarak, bu konuyu da bir tanıtım grubu konsepti içine sokmayı düşündüklerini bildirdi.



Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar’da Türk ürünleri ve Türk yaşam tarzının yansıtılması için arayışta olduklarını ifade eden Çağlayan, nelerin ve nasıl yapılması konusunda çalışma içinde olduklarını dile getirdi.



Bir diğer konunun da, bu ülkelerde tanınan Türk oyuncularının yapacağı yemek programı ve benzeri programlarda, Türk kültürünün ve Türk ürünlerinin tanıtımı yapmak olduğunu belirten Çağlayan, bu konuda tüm taraflarla bir toplantı yapacaklarını ve toplantıda nelerin yapılabileceğini masaya yatıracaklarını söyledi.



Çağlayan, "(Su akar Türk bakar) yapmayalım. Burada böylesine bir imkan yakalamışken, ben bu imkandan Türkiye’nin tanıtımı, Türk imajı ve bununla beraber mutlak surette ticari anlamda bir fayda elde etmenin yolunu arıyorum" şeklinde konuştu.



İHRAÇ EDİLEN DİZİ VE FİLMLER

Türk dizileri ve filmlerinin, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu, Afrika ve Balkan coğrafyasındaki birçok ülkede seyredildiğini hatırlatan Çağlayan, bunları şöyle sıraladı: "Yunanistan’da Yabancı Damat ve Bir İstanbul Masalı var. Bulgaristan ve Romanya’da Gümüş dizisi var. Hollanda’da Asmalı Konak, Romanya’da Binbir Gece...



Kazakistan ve Özbekistan’a satılan diziler; Asmalı Konak, Deli Yürek, Kınalı Kar, Acı Hayat, Zerda, Berivan, Kurtlar Vadisi, Aliye, Bir İstanbul Masalı, Çocuklar Duymasın ve Aşka Sürgün...



Azerbaycan’da ise Çocuklar Duymasın, Kurtlar Vadisi, Binbir Gece, Asmalı Konak, Deli Yürek, Kınalı Kar, Acı Hayat, Zerda, Berivan, Aliye, Bir İstanbul Masalı ve Aşka Sürgün. MBC kanalı 22 Arap ülkesine yönelik yayın yapıyor. Bu kanalda yayınlanan dizi ve filmler ise şöyle; Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Gümüş, Elveda Derken, Kırık Kanatlar, Yersiz Yurtsuz ve Babam ve Oğlum..." Çağlayan, MBC’de yayınlanmayı bekleyen film ve dizilerin de, "Kabuslar Evi", "Haziran Gecesi", "İki Aile", "Menekşe ile Halil", "Sıla", "Asmalı Konak", "Bir İstanbul Masalı", "Aliye", "Annem", "Arka Sokaklar", "Asi", "Berivan", "Bıçak Sırtı", "Genco", "Kavak Yelleri", "Kınalı Kar", "Yabancı Damat", "Yaprak Dökümü" ve "Yılan Hikayesi" olduğunu bildirdi.



Türkiye’nin hizmet ihracatının 2008 yılında 34 milyar dolar, ithalatının ise yaklaşık 17 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Çağlayan, Türkiye’nin hizmet ihracatında 17 milyar dolar fazlası olduğunu kaydetti.



Bakan Çağlayan, Türkiye’nin Orta Doğu, Afrika ve Balkan coğrafyasında olan Türk dizi ve filmlerine olan ilgiyi çok iyi değerlendirmesi gerektiğini, bunun Türk ekonomisine ciddi anlamda bir katkısı olacağını vurguladı.



Çağlayan, yoğun iş temposundan dolayı dizi izlemeye vakti olmadığını da sözlerine ekledi.





