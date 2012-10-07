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'Türk uçakları Kandil'i vurdu' iddiası

Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği sitesinden verilen haberde, Türk jetlerinin Kandil ve Hakurk'taki PKK kamplarını vurduğu iddia edildi

07 Ekim 2012 14:04

Türk savaş uçaklarının Irak’ın Kuzeyinde yer alan ve PKK’nın karargah olarak kullandığı Kandil ve Hakurk bölgesini dün akşam saatlerinde bombaladığı ileri sürüldü.

Irak Devlet Başkanı Celal Talabani’nin partisi Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB)’nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Türkiye’den kalkan savaş uçakları, dün akşam saatlerinde Irak hava sahasına girerek, Türkiye- Irak- İran sınır üçgeninde yer alan ve PKK’ya ait kampların bulunduğu Hakurk bölgesini bombaladı. Bombardımanda, Hakurk bölgesindeki Talin ve Ayşem köyleri kırsalının vurulduğu belirtildi.

Savaş uçaklarının bir gün önce de yine Kandil dağı bölgesindeki İnze, Lewze, Aşane bölgelerini bombaladığı ileri sürüldü.

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