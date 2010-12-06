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Dünya

TÜRK UÇAKLARI HAYFA'DA BEKLEMEDE TEL AVİV (A.A)

06 Aralık 2010 13:44

-TÜRK UÇAKLARI HAYFA'DA BEKLEMEDE  TEL AVİV (A.A) - 05.12.2010 - İsrail'deki yangının söndürülmesinin ardından, bu sabah Lübnan'daki yangına müdahale etmek amacıyla Hayfa'dan yola çıkması beklenen Türk uçakları, hava muhalefeti nedeniyle kalkamadı. Türk ekibinin başındaki Süleyman Selçuk, bu sabah saat 09:00 itibarıyla yola çıkmayı planladıklarını ancak hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle kalkış yapamadıklarını söyledi. Selçuk, koşullara bağlı olarak ilerleyen saatlerde kalkış yapabileceklerini ifade etti. Türk ekibinin, Lübnan rotası üzerinde havanın kapalı ve rüzgarın yoğun olduğu belirtiliyor. İsrail'deki Karmel dağlarında geçen perşembe günü başlayan yangın, dün gece yarısı itibarıyla söndürülmüştü. Söndürme çalışmaları için Türkiye'den Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İsrail'e gelen iki CL-215 yangın söndürme uçağı ile personel, bugün Hayfa'dan, Lübnan'da etkili olan yangınlara yardıma gitmek üzere yola çıkacaktı.

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