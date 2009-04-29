Türk turizm şirketi iflas etti 2 bin kişi mağdur

Rusya'da faaliyet gösteren "Avatur" adlı Türk turizm şirketinin iflas etmesi nedeniyle en az 2 bin kişinin mağdur olduğu bildirildi.



Rus RBC Daily gazetesinde yayımlanan haberde, Avatur şirketinin iflasıyla ilgili açıklamasını internet sayfasında yayımladığını belirtilerek, "Şirketin sayfasında tur alan müşterilerin sigorta şirketine başvurarak 600 ve 2 bin dolar arasında değişen tur paralarını geri alabileceği kaydedildi.



Rusya Turizm Operatörleri Birliği tarafından yapılan açıklamada da, Avatur'un iflasından önce turistlerden yaklaşık 1,5 milyon dolar nakit topladığı belirtildi.



Avatur'un internet sitesinde de yayımladığı açıklamasında, Türkiye'deki ortağı "Adalı Turizm" şirketi yüzünden iflas ettikleri suçlamasında bulunarak, 28 nisana kadar Türkiye'ye giden tüm müşterilerin tatillerinin son gününe kadar kalabilecekleri, henüz uçmayanların da sigorta şirketine başvurmaları tavsiye edildi.



Turizmciler, Avatur'un uyguladığı dampingle tur fiyatlarının diğer şirketlerden yüzde 30 civarında daha ucuz olduğunu belirterek, şirketin Rusya'da internet sitesindeki 1994 yılı ibaresine rağmen sadece 4 yıldır faaliyet gösterdiğini kaydettiler.



Rus Trud gazetesi de "Turizm Sezonu iflasla Başladı" başlığıyla yayımladığı haberde, dün Avatur müşterisi 70'den fazla kişinin Türkiye'ye uçamadığına dikkat çekti.

