Türk Traktör'de de anlaşma sağlandı, üretim başladı

Türk Traktör Ankara ve Erenler fabrikalarında üretime tekrar başladı. TOFAŞ'ta başlayan işçi eylemlerinin etkisiyle 21 Mayıs'ta üretimin durduğu Türk Traktör'de, gerekli koşulların sağlanması üzerine, üretime tekrar başlandığını açıkladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, üretim faaliyetlerinde tedarikçi temini kaynaklı bir sorun yaşanmadığı da kaydedildi.

İş bırakma eylemlerinin devam ettiği fabrikalardan Ford Otosan Kocaeli de sabah saatlerinde eylemlerin sona erdiğini ve fabrikada normal sürecin başlayacağını açıklamıştı.