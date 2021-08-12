TürkTraktör, yılın ilk yarısında 608 milyon TL net kâr elde etti

TürkTraktör, 2021 yılının ilk yarısında üretimini yüzde 105, ihracatını ise yüzde 31 arttırdı. Şirketin yılın ilk yarısındaki net kârı ise 608 milyon TL olarak gerçekleşti.

TürkTraktör, toplam satış adedini yüzde 94 artırarak cirosunu 5 milyar 576 milyon TL’ye yükseltti. Yılın ilk yarısında 25 bin 335 adet traktör üreten şirket Türkiye’deki toplam traktör üretiminin de yaklaşık üçte ikisini gerçekleştirmiş oldu.

Türkiye'den yurtdışı pazarlara yapılan traktör ihracatının yüzde 88’ini gerçekleştiren TürkTraktör’de ihracatın toplam ciro içindeki payı ise yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında cirosu üretimindeki artışa bağlı olarak 5 milyar 576milyon TL’ye yükselen TürkTraktör’ün faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile yüzde 14,1 ve yüzde 15,5 oldu. Tüm bu sonuçlarla birlikte TürkTraktör, yılın ilk yarısını 608 milyon TL net kârla tamamladı.